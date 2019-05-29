劉結一與新黨主席郁慕明在京出席兩岸座談會　發表五點倡議

今年年初「習五點」發布，大陸提出探索「一國兩制」台灣方案，並一直力推兩岸「民主協商」。繼國民黨前主席洪秀柱本月12日至15日受邀訪問北京後，新黨主席、新中華兒女協會榮譽理事長郁慕明率台灣各界人士代表團於24日至30日先後到廣東、上海、江蘇、北京等地參訪。 大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與新中華兒女學會今日（29日）在北京舉行兩岸關係與民族復興座談會，國台辦主任劉結一，郁慕明等人出席。 報道指會議達成多項共識，提出五點共同倡議，包括反對台獨分裂、堅持九二共識及深化兩岸融合發展等。

大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣新中華兒女學會29日在北京舉行兩岸關係與民族復興座談會。（中國台灣網）

據新華社報道，提出五點共同倡議。一、共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一。兩岸同屬一個中國。台獨損害國家主權和領土完整，破壞台海和平穩定，阻礙兩岸關係發展。堅持九二共識，攜手推進祖國和平統一進程。

二、共謀民族復興偉業，共享民族復興榮光。兩岸同屬中華民族，都是中國人。實現中華民族偉大復興，是兩岸中國人的共同追求、共同責任、共同利益。

國台辦主任劉結一（左）及新黨主席、新中華兒女協會榮譽理事長郁慕明（右）。（資料圖片）

三、深化兩岸融合發展，推動實現應通盡通。兩岸一家親，親望親好。大陸方面繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，落實落細各項惠及台灣民眾的政策措施，為台灣民眾及台企提供同等待遇；積極推動福建沿海地區同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋。

四、增進兩岸青年交流，強化責任擔當。為台灣青年赴大陸求學提供機會和良好服務；為台灣青年赴大陸發展創造更好條件，提供多樣化輔導培訓和信息諮詢服務。

五、傳承弘揚中華文化，促進同胞心靈契合。兩岸同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。堅決反對各種名目的去中國化、文化台獨行徑，增進兩岸同胞中華文化和中華民族認同。

（新華社）