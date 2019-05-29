【中美貿易戰．觀察】稀土或成中國反制工具　殺傷力有多大？

中國作為美國等西方主要國家最大的稀土進口來源，外界一直猜測稀土將是中國打破貿易戰僵局、反制美國的王牌。 如今中美貿易戰出現升級趨勢，隨著中國國家主席習近平視察江西稀土基地的行程曝光、有關中國可能考慮使用稀土這一「戰略重器」的消息不斷浮現，近期官媒的造勢更強化了這番揣測。 不過英媒《BBC中文網》指出，美國針對中國的「殺手鐧」，其實早已未雨綢繆。

習近平5月20日赴江西考察調研，了解企業生產經營和稀土產業發展情況。（新華社）

中國打「稀土牌」訊號愈來愈強

美國本月10日向中國商品加徵25%關稅後，中美貿易戰升溫，中國則宣布將對美國600 億美元商品提高關稅，其中包括稀土。

其後，習近平於20日赴江西考察調研，視察了稀土企業，其中負責中美貿易談判的牽頭人、副總理劉鶴也陪同考察。這一度被外界解讀為釋放與中美貿易戰有關的訊號。中國民間輿論和海外傳媒都認為中國將動用這一王牌來應對美國的全方位打壓。

雖然中國外交部始終強調兩件事無必然聯繫，官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」就發文道出為何習近平被指有意打出這張王牌，在於中國在稀土領域對美國擁有明顯優勢。

Based on what I know, China is seriously considering restricting rare earth exports to the US. China may also take other countermeasures in the future. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年5月28日

及至28日，中國官媒《環球時報》主編胡錫進在Twitter上放出風聲，稱中國在認真考慮限制該國對美國出口稀土。國家發改委同日則指，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國發展的話，「中國人民不會高興。」

《環球時報》其後也發表社評指，發改委的回應顯然是向美方發出的一個強有力信號，認為如果美國不斷加碼對中國的打壓，「中國拿起稀土作武器應該是遲早的事。」29日，人民日報、新華社也分別發文支持打稀土牌。

至此，中國官方已釋放出非常強烈的訊號：要利用稀土來反擊美國。「稀土戰」有山雨欲來風滿樓之勢。與此同時，英美媒體也開始揣測中國將準備對美展開稀土禁運，以及分析為何稀土可能成為中美貿易戰中的秘密武器。

據悉，稀土金屬廣泛運用於從智能手機、電動汽車、鐳射儀器，到軍用發動機和衛星等高科技行業。（資料圖片）

稀土對科技大國戰略意義重大

中國雖然只擁有世界36%的稀土儲量，卻生產和出口全球90%的稀土金屬，在這方面佔據獨一無二的地位。由於稀土元素不易形成大規模礦區，必須大量挖掘後再過濾，往往損失大量土方並造成巨大飛塵污染，故而在在世界多數國家都出產有限。

《BBC中文網》分析稱，稀土金屬廣泛運用於從智能手機、電動汽車、鐳射儀器，到軍用發動機和衛星等高科技行業，對世界主要科技大國戰略意義重大。

此外，美國國防部去年在回答特朗普一份總統令時，呈交一份報告警告稱，美國國防系統對中國稀土依賴程度巨大。其中提到：「稀土是美國用以保障國家安全眾多武器系統的必需元素，包括激光（鐳射）、雷達、聲納、夜視系統、飛彈制導、噴氣發動機，以及裝甲戰車用合金等等。」除國防用途之外，美國眾多高科技企業到晶片和超導材料也均需要稀土。

美國國防工業大量使用稀土，因此中國中止輸出美國稀土可造成相當衝擊。（Getty Images）

據悉，在美國13日公布擬對3000億美元中國產品加徵25%關稅清單中，涵蓋項目包括農畜產品、衣物、家居商品、手機和手提電腦等消費品，但並未納入藥品和稀土原料。

另有分析認為，美國除了對華加徵關稅以外，還在不遺餘力地遏制中國科技公司崛起，以國家安全為由在全球範圍內試圖「封殺」華為。考慮到華為公司的核心業務之一也是生產智能手機等電子設備，與之呼應的則是上文中提到，發改委強調「別用中國出口稀土製造的產品打壓中國」。

美國唯一稀土礦位於加州芒廷帕斯（Mountain Pass），圖為莫利礦業公司開採稀土礦。該公司在2015年已申請破產。（路透社）

美國早已未雨綢繆？

《BBC中文網》的分析還指出，在國際媒體分析與揣測中國是否會再度動用稀土為戰略武器同時，也有不少專家開始研究美方是否已有「應戰」凖備。

據美國印第安那州聖母大學（University of Notre Dame）原美國國防部軍需專家霍茲（Eugene Gholz）表示，其實包括美國在內的一些西方國家早在2010年中國對日本使用稀土武器一刻起，就已開始戰略囤積稀土元素和使用稀土元素的零配件。

不過，也有專家指出，即使上述消息屬實，囤積並非長久之計。如果中國立即對美國實施稀土禁運，如果沒有可替代的生產基地，美國依然不可能擺脫對中國稀土的依賴。據悉，目前美國境內只有加州的芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土礦開挖稀土，但是出於環保成本考量，年產五萬噸稀土運往中國加工處理。

為進一步減少對中國稀土的依賴，美國德州藍線集團（Blue Line Corp）日前於澳洲林納斯集團（Lynas Corp Ltd）簽署加工成產稀土的備忘錄。另外，美國參院已經通過法案，對境內稀土生產給與經濟鼓勵和支持。美國多家廢物回收企業也在積極開發新技術，試圖更高效地從廢舊產品中回收稀土金屬。

據悉，除中國之外，美國、印度、南非、加拿大、澳大利亞、巴西、馬來西亞等很多國家也擁有可開採稀土資源。