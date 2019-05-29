【大陸首例】國台辦：台資銀行富邦華一獲批籌建信用卡業務

國台辦發言人安峰山今日（29日）在例行新聞發布會上介紹了各地各部門落實「31條惠及台胞措施」取得的新成效，其中富邦華一銀行獲批籌建信用卡業務，成為大陸首家獲批該業務的台資銀行，將為大陸的台灣民眾及台企享受更多金融服務提供更有力支持。

富邦華一銀行獲批籌建信用卡業務，成為大陸首家獲批該業務的台資銀行。圖為富邦華一銀行西安分行開業時的情況。（網絡圖片）

據悉，富邦華一銀行繼2017年4月取得大陸境內公民人民幣業務牌照，成為大陸唯一全牌照運營的台資銀行後，本月15日又正式獲上海銀保監局批准籌建信用卡業務，成為大陸第一家獲准籌備信用卡業務的台資銀行，目前已開設26個營業據點，是大陸布局速度最快、服務據點數量最多的台資銀行。該銀行指未來將依規定展開信用卡業務的籌備落地工作，積極探索與互聯網平台及優質企業的創新合作模式。

安峰山今日指，近一個月來，山東省陸續有濟南、煙台、泰安、棗莊、聊城、濟寧市等多個地方密集出台了「31條措施」的具體實施意見，讓「31條措施」在當地落實落細。

在支持台灣青年發展方面，江蘇省台辦日前發布了台灣青年暑期實習崗位總表，向有意願到江蘇實習的台灣青年提供1000個優秀崗位，涉及國有企業、事業單位、民營企業、台資企業和社會公益事業組織等，包括很多知名企業和部門，涵蓋金融、法律、醫療、新聞傳媒等30多個行業和領域。

國台辦發言人安峰山指，「台商一起來，融入大灣區」主題活動將於6月3日至5日在廣東舉辦。（資料圖片）

6月舉辦考察大灣區活動

安峰山又稱，為支持台灣民眾及台企把握和分享粵港澳大灣區建設機遇，深化兩岸融合發展和促進兩岸經濟文化交流合作，「台商一起來，融入大灣區」主題活動將於6月3日至5日在廣東舉辦，有關部門、廣東省領導，兩岸企業家峰會雙方理事長，台灣工商團體和台資企業代表以及台灣青年代表約300人將出席活動。

安峰山說，台灣民眾及台企代表將考察廣州、深圳、珠海、佛山、東莞等大灣區城市，同時實地了解前海及橫琴新區等發展平台。

（新華社）