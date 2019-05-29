中美女主播周四激辯貿易戰　CGTN：版權問題取消直播　將實時報道

中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣和美國霍士財經網（FOX Business Network）新聞主播Trish Regan近日就中美貿易戰的問題「隔空叫陣」，最終二人決定在美東時間周三（29日）晚間8時（即香港時間周四早晨8時）衛星連線辯論。 事件引爆兩國的社交媒體和輿論場，但由於直播連線是在Trish的節目上進行，內地網民紛紛表示希望亦能觀看到現場直播，即時感受兩人的唇槍舌戰。 遺憾的是，CGTN今天（29日）下午在微博發表聲明，指由於未獲得霍士財經網的授權，原定直播計劃取消，但將會對節目內容進行「實時報道」，以滿足網民的資訊需求。

中美女主播隔空交火。圖為霍士主播Trish Regan聲稱，中國的資訊戰「矛頭對準美國和我」。（電視截圖）

CGTN在聲明中稱，此次對話在霍士財經網播出，劉欣僅以嘉賓身份參與節目，節目版權歸霍士所有。CGTN原本打算直播，經過與霍士財經網溝通，最終未獲得節目授權。

聲明稱，CGTN不能在沒有得到對方授權的情況下擅自進行直播。為了滿足各位網民的資訊需求，將會對節目進行實時報道。值得注意的是，CGTN將此次劉欣參與Trish Regan節目定義為「對話」，顯然是想降低火藥味。

對於CGTN將不直播是次辯論，內地微博湧現出各種解讀。曾供職於美國新聞集團（News Corp）的著名傳媒人李映紅認為，中國民眾無法觀看到直播，原因並不容易猜測。他相信，這樣引人注目事件的授權，最終決策權一定是傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的長子、霍士公司（Fox Corporation）CEO拉克倫（Lachlan Murdoch）。

許多內地網民直指，霍士未向CGTN授權直播顯示「沒底氣」、Trish「輸不起」。但亦有人表示「希望能在國內看到一刀不剪版本」、「不求直播，網民搞來片段的時候，希望別刪帖就行。」

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