【中美貿易戰】人民日報：美國行徑蠻不講理　一意孤行必將失敗

中美貿易戰愈演愈烈。官媒《人民日報》再發表評論文章，直指美國蠻不講理、任性妄為的行徑，不僅是對別國正當發展權利的打壓，也是對國際規則的踐踏，但其一意孤行必將失敗，注定徒勞無功。

文章強調，美國試圖以單邊主義阻攔世界多極化大勢的行徑，注定徒勞無功。（視覺中國）

文章以〈難道非要撞了南牆才回頭——一意孤行必將失敗〉為題，稱美國一些政客被「美國優先」遮住雙眼，大搞貿易保護主義、單邊主義，肆意揮舞關稅大棒，全然不顧中美兩國人民和全世界人民的強烈反對。他們頻頻動用國家力量打壓別國企業，甚至不惜脅迫盟友「組團」圍堵，肆意衝撞破壞多邊貿易體制，其行徑蠻不講理、任性妄為，不僅是對別國正當發展權利的打壓，也是對國際規則的踐踏。

文章指，美國一些政客無視歷史潮流、無視反對聲音，無非是只想自己單贏，不想各國共同發展，但如此蠻橫無理，「還有何公義可言？」

保護主義令美國陷入孤立

文章強調，這樣的一意孤行，遭到各界有識之士的強烈譴責和反對，將對美消費者、企業和美國經濟造成災難性後果，但美國依然我行我素、執迷不悟。一味任性胡來，是對美國自身國際信譽和國際形象的損耗，也是對世界各國合作大環境的攪擾破壞。

文章續指，試圖以保護主義阻擋經濟全球化大潮的舉動，注定不得人心；試圖以單邊主義阻攔世界多極化大勢的行徑，注定徒勞無功。想要將中國排除在全球創新之外的努力，最終只會令美國陷入孤立。「我們奉勸美國那些政客聽聽美國社會各界的呼聲，聽聽世界各國的批評警告，及早醒悟、迷途知返，莫要一條道走到黑，不撞南牆不回頭。」