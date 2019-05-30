【人口問題】計生協會：公共服務水平影響生育行為　養老體系薄弱

內地實行「計劃生育」政策40年，規定每對夫婦只能生育一名子女，帶來生育率低、人口老年化、性別比例失衡等現象。雖然政府在2016年起開始全面實施「二孩政策」，惟生育率不升反降，人口問題仍有嚴峻。 計生協會黨組書記王培安周五（30日）在官媒《人民日報》發表署名文章，他指出，目前影響生育行為的主要不是生育政策，而是公共服務發展水準和經濟社會政策。

計生協會黨組書記王培安認為，要把全面兩孩政策落到實處，制定出台符合國情的家庭政策，構建性別平等、兒童優先、老年幸福、代際和諧的家庭友好型社會。（資料圖片/視覺中國）

王培安認為，中國人口形勢在21世紀以來發生了重大變化，特徵可概括為：人口結構呈現明顯的高齡少子特徵，適齡人口生育意願明顯降低，婦女總和生育率明顯低於更替水準。為了應對新挑戰，應該處理好人口規模和結構的關係，大力提高勞動者素質和技能，並把「全面兩孩」政策落到實處。

王培安稱，「群眾普遍反映，生出來的孩子沒有人帶，養孩子的成本高。」因此目前影響生育行為的主要不是生育政策，而是公共服務發展水準和經濟社會政策。他認為，解決不願生、不敢生的難題絕非易事，必須下大力氣制定出台符合國情的家庭政策。

中國老年人口規模龐大，其主要原因一是20世紀50年代到70年代的出生率非常高，二是人均壽命大大延長。（資料圖片/視覺中國）

此外，王培安還指出，在未來相當長時間內，中國人口眾多的基本國情不會根本改變，人口對經濟社會發展的壓力不會根本改變，人口與資源環境的緊張關係也不會根本改變。而在本世紀中葉之前，中國的人口變化將比較劇烈，各類人口問題會集中顯現。

關於人口老齡化問題，王培安認為，中國社會福利制度建構較晚，社會保障基金存在壓力，養老支持體系仍顯薄弱。解決老齡化問題，同樣需要合理的制度安排和政策配套，包括改革社會保險制度、發展年金體系、建立靈活就業制度、調整法定退休年齡等。

（人民日報）