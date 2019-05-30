習近平將與普京簽兩份聯合聲明　加強地區安全重點戰略協作

國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，下周三至周五（6月5日至7日）對俄羅斯進行國事訪問，並出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。 外交部30日（周四）就習近平出訪俄羅斯舉行中外媒體吹風會，表示屆時中俄元首將簽署兩份重要聯合聲明，推動兩國關係發展及加強地區安全重點戰略協作。

外交部副部長張漢暉表示，這次訪問期間兩國元首將簽署並發表兩個重要的聯合聲明，一是關於中俄關係的聯合聲明，對兩國關係整體發展和各領域合作作出規劃部署，核心是推動兩國關係提質升級，共同開啟中俄關係高水平大發展的新時代。

二是針對當前國際安全特別是全球戰略穩定領域的新形勢，就涉及國際戰略穩定問題發表聯合聲明，體現中俄堅持多邊主義，合力應對戰略安全領域面臨的挑戰，加強在地區安全熱點問題上戰略協作的共同立場和決心。

普京4月來華期間，清華大學向普京授予名譽博士學位，習近平也前往觀禮。（網絡圖片）

習將接受俄大學名譽博士學位

張漢暉在介紹行程看點時表示，訪問期間兩國元首將出席中俄建交70周年慶祝大會。習近平和普京4月北京會晤時中方宣布向俄方提供一對大熊貓，開展聯合研究，現在大熊貓已經落戶俄羅斯動物園，訪問期間將舉行熊貓館開館儀式。

此外，普京4月來華期間，清華大學向普京授予名譽博士學位，此次習近平訪俄期間將接受聖彼得堡國立大學名譽博士學位。這兩所高校分別是習近平和普京的母校，這場活動將推動兩國高校交流和教育合作，增進相互了解和友誼。

（綜合報道）