【中美女主播激辯】陸媒：一眼就知劉欣贏　台媒稱內容遭「和諧」

中美貿易戰升溫之際，官媒中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播列根（Trish Regan），在香港時間周四（30日）上午8時就兩國的貿易矛盾直播辯論。 有官媒背景的微信公眾號發文指，一眼就知道真正的贏家其實是劉欣。不過，台媒報道指官媒央視在進行文字直播時「和諧」了大部分的內容。 另一方面，「劉欣不到30秒的開場白被Trish至少三次插話」一事受到大陸網民關注，迅速上了微博熱搜榜第一位。

中美女主播辯論：劉欣是CGTN《欣視點》主持人。（劉欣微博）

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台媒中央社的報道指，央視在網絡同步進行文字直播，但兩人對談16分鐘，央視文字直播卻避開多處敏感內容，從頭到尾只有428字。兩名女主播連線展開對話後，列根一開始就說，從中共黨營的CGTN主播劉欣的說法，就可了解中共和中國究竟在想甚麼；劉欣馬上回話澄清自己不是中共黨員，不代表政府立場。但央視文字直播卻省略為「劉欣不到30秒的開場白被Trish至少三次插話」。

中央社的報道又指，列根質疑中國涉嫌剽竊高科技與知識產權、中國作為全球第二大經濟體卻仍不放棄開發中國家名義，以及質問劉欣「怎麼界定中國國家資本主義」，兩人上述的問答，央視文字直播也對敏感內容略而不提。直播結束後，陸媒多在劉欣被列根插話上作文章，卻沒播出任何辯論內容。有大陸網民在微博轉貼錄好的完整影片，還有網民推出自己的文字直播內容，沒多久也「被消失」。

中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播列根（Trish Regan），在香港時間周四（30日）上午8時就兩國的貿易矛盾直播辯論。（網絡圖片）

「劉欣不到30秒被Trish至少三次插話」今日上午迅速上了微博熱搜榜第一位，搜尋次數逾300萬次。但也有意見認為，這是因為衛星訊號的關係，導致兩方對話互相重疊，造成插話情況。

央視在辯論結束後發布的報道則有提及劉欣指自己不是共產黨員及「國家資本主義」等內容。報道又指，從社交平台的網民反應看，列根一改昔日的風格，始終沒有發怒，而劉欣大氣嚴謹、睿智平和，對答如流。

「牛彈琴」：從道理上來說列根就輸了

據指有新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」則發文指，大家一眼就知道真正的贏家其實是劉欣。第一點，從道理上來說列根就輸了，因為中美的事大家都清楚本質是甚麼，列根自己也強調了，貿易戰對誰都沒有好處，大家應該要拚雙贏，這不恰好是中國的主張嗎？第二點，從情緒上來看，列根那種張口就來的台風，真要公平辯論起來，漏洞實在太多。

中美女主播辯論：劉欣畢業於南京大學外國語學院，是首位在國際英語演講比賽獲得冠軍的中國人。（資料圖片）

「牛彈琴」再指，從語言上來比較，一位中國女主播用對方的母語來辯論，這本身就是中國人較開放和智慧的表現。雙方你來我往交流了一番，列根總體來說保持了風度，但劉欣更沒讓人失望，因為劉欣解釋了諸多外國人都誤解的問題，包含知識產權保護、關稅稅率、國有企業等。

網民熱議：

「整個過程感覺還是比較和諧的，更像是一個採訪，說到底就是意識形態還有所不同吧。」 「開場白被插話是因為衛星延時。」 「希望是個溝通的開始，而不是敵對的開始。」 「英語說得比人家都流利，佩服啊。」 「有理有據，落落大方，彰顯大國新時代的傑出女性。」

（綜合報道）