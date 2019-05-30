【華為被禁】美國陷阱：制裁、消耗、圍堵

特朗普（Donald Trump）為什麼如此「恨」華為？一名中國外交官給出了一個「解答」方向。 5月21日，中國駐巴基斯坦使館臨時代辦趙立堅，在twitter上發佈了一張「蘋果被切成片」的照片。他開玩笑說：「突發新聞：特朗普這麼痛恨一家中國民營企業的原因揭曉了。看看華為的標識。它把蘋果切成了碎片……」 雖然這是在講笑話，但某種程度上，確實道出可美國政府及其領導長期居於全球霸主，既要擔心「內憂」又怕染上「外患」，成了碎片的心聲。

圖為中國外交官趙立堅當時所發的twitter。（截取網絡）

說到底，從貿易戰開打至今，美國總統特朗普一連串行動，真的是「厭惡」中國，視「華為」眼中釘？

坦白地說，透過歷史觀察，今日美國總統就算不是特朗普，仍然會採取相同的立場與態度，來處理威脅美國地位的國家。更進一步的來說，現在的中國，是美國個人利益、國家利益貪婪下，亟需找尋的羔羊。

曾經，蘇聯是美國的頭號對手。

以冷戰時期來說，1949年11月，美國與西方「自由世界」建立了一個不公開對外、沒有條約、反「經濟互助委員會」（蘇聯為首）的非正式國際組織，其名稱為「對共產黨國家出口管制統籌委員會」（COCOM）。由於該組織設置在美國駐巴黎大使館，因此該機構通稱「巴黎統籌委員會」，又簡稱「巴統」。

而「巴統」具體操作手法︰制定禁運貨單、限制其他國家對「社會主義陣營」輸出戰略性物資和技術。這樣看來，經濟制裁好似因為意識形態的對立，美、歐國家才決定聯手封鎖懲罰。

但其實根本原因，不僅在意識形態，更在於美國國家利益、個人利益的貪婪。

二戰後，蘇聯在世界政治、經濟地位上想與美國分庭抗禮，分而治之。（資料圖片）

事實上，二戰結束後，全球經濟百廢待舉，唯有美國、蘇聯兩大超級強權。

然而，兩造國家的經濟制度卻有相當程度的差別，蘇聯奉行的計劃經濟遇上美國資本主義的無限擴張，使得兩者之間有不可調和的矛盾。也因此，美國透過「巴統」封鎖蘇聯、社會主義陣營的手段，使他國與蘇聯經濟往來低，除了無形中強化「價值」陣營的對立，還可使歐陸甚至其他國家對美國經濟產生高度依賴，得以讓美國保持全球優勢位置。

兩強相爭的結果，在蘇聯解體之後，畫下句點。

不過，特別一提的是，「巴統」建立之初，中國並不在貿易管制範圍之內。相隔一年，美國的眼光才轉移至中國身上。

圖為美國駐巴黎大使館。（截取網絡）

紅色標記處為「巴統」禁運地區。（截取網絡） 苗頭轉向中國 1950年6月25日，朝鮮戰爭爆發。同年10月，毛澤東宣佈參戰，而美國政府為打擊中國，實行了「凡是一個士兵可以利用的東西，都不許運往中國」的政策。 值的注意的是，朝鮮戰爭期間，大聲嚷嚷的蘇聯始終「沒有公開出兵」，反而中國卻是從頭到尾積極參與。至此，美國對華政策進一步從蘇聯切割，1952年8月，美國在「巴統」機構增設了一個專門針對中國的小組委員會──中國委員會，制定更加嚴格的「禁運貨單」，其清單遠遠超出了巴統貿易管制範圍。據統計，韓戰期間共有45個國家參加對中國的禁運。 透過韓戰，美國政府及其官方資料均顯示：新成立的中華人民共和國已成為亞洲地區的一支重要力量。就連冷戰期間著名人物──前美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）曾說過，「共產主義正在亞洲取得進展，中國牌子的共產主義比蘇聯牌子的共產主義威脅更大」。

冷戰結束 封鎖持續

時間來到1970年代，美國經濟停滯、通貨膨脹，又經歷韓戰、越戰，以及仍在對峙的冷戰，迫於國內政治局勢、社會輿論，美國政府才另尋出口，逐漸放寬對華貿易限制。同時，出於扶持中國對抗蘇聯目的，在一些領域放鬆對中國技術封鎖的門檻，轉而透過成品出口、技術合作等方式向中國輸出。直白的說，賺中國人的錢，舒緩國內經濟壓力。

但這一切，只是曇花一現。

冷戰結束後，世界格局從雙元來到了一元，但冷戰思維並未終結，美國對中國的經濟封鎖還在持續，甚至更下一城，讓中國近代科技的發展，舉步維艱。

一紙《瓦森納協定》阻礙了中國科技發展。（截取網絡）

1996年7月，在美國主導下，以西方國家為主的33個國家在奧地利維也納簽署《瓦森納協定》（簡稱瓦協, Wassenaar Arrangement），其精神內涵與「巴統」相差不遠，加上了軍火武器，以及隨時間發展有所變化的科技產物。而中國，當然在被禁運國家之列。

儘管「瓦協」規定成員國，能自行決定是否發放敏感產品和技術的出口許可證，並在自願基礎上向安排其他成員國通報有關資訊。但實際上，仍完全受美國控制。

像是之前，捷克擬向中國出口「無源雷達設備」，美國便向捷克施加壓力，迫使捷克停止這項交易。此外，中國的半導體產業也是受限「瓦協」規則，從芯片設計、生產等多個領域，都不能借助他國的最新科技，大大阻礙中國科技產業的進程。

圖為《美國陷阱》作者皮耶魯奇。（彭博資訊） 美國要的，你不能不給 現在的美國，不改作風，仍持續針對中國。 目前正值「華為被禁」之際，其所引發的輿論愈演愈烈。此刻，不少人拿出法國阿爾斯通（Alstom）前高層皮耶魯奇（Frederic Pierucci）於2019年1月出版的新書《美國陷阱》，指出「現在的華為，就是昨日的阿爾斯通」。 阿爾斯通（Alstom）是法國公司，被稱為法國工業界明珠，屬於法國的國寶級企業，主要業務為電力及軌道交通基礎設施（市佔全球排名第四）。

2013年，身為阿爾斯通高層的皮耶魯齊，因在公司在印度尼西亞項目中的行賄案，被美國以《反海外腐敗法》逮捕。最終，阿爾斯通被罰款7.72億美元（約合7.72港元）。特別一提的是，同時間阿爾斯通正進行「賣身」，收購者為市佔率第一的美國通用電氣（GE）。

因此，有論者將阿爾斯通比擬為「法國版華為」，皮耶魯齊則是「法國版孟晚舟」。作者深表認同的說，「出版《美國陷阱》，就是讓世人了解美國政府，是如何利用『法律』作為經濟戰的武器，削弱其競爭對手，有時是為了低價收購競爭對手。」

任何人都無法忽視美國將法律作為經濟戰爭武器的事實。所有國家都應團結起來，抵制美國的單邊主義。 皮耶魯奇

從「巴統」到「瓦協」、貿易戰至華為、到阿爾斯通，只要「美國要的，你不能不給」。回顧過往歷史，美國對中國及其企業採取的動作，使中國現代化的進程，走了不少彎路。但歸根究柢，中國究竟何錯之有？

特朗普競選美國總統時，喊出「Make America great again」，只要威脅到美國利益，就要出招對付。（截取網絡） 誰來監督美國？ 中國與美國之間的貿易往來，能讓美國人以低廉的價格購買品質逐漸攀升的消費性商品，可惜的是，卻也造成美國人大量失業。尤其，製造相關產業更是難以與中國競爭。但是，這就能指控中國嗎？ 實際上，許多美國公司長期受益於中國製造，並出口到美國的商品。但受到個人利益、國家利益影響，贏者不願意面對新時代的合作精神，與人分享自己勝利的果實。而如此貪婪的想法，充斥著美國政治、支配著華盛頓決定對中國採取強硬遏止的戰略。

一面是「讓美國再次偉大」，另一面是「人類命運共同體」，兩者皆是政治宣言，卻有極大的分野。作為民主政治的國家，隨手拈來的自由、開放、包容和多樣性。但實際上，不允許對等、多元的勢力存在，屢屢依靠其強大的政治、軍事、經濟背景，打破其他國家的壁壘，壟斷資本開闢市場、攫取商業利潤服務，維護美國的經濟安全和繁榮。那麼試問，誰能監督這貪婪的華盛頓？

一旦有了「國家」利益，就能延續個人名聲、威望、權力，以及貪婪的慾望。但不能解決中美貿易之間的根本結構問題，不平等、不自由的貿易依然存在。總歸一句，今天即使不是中國，美國也會挑別國開涮，華為只是這「美國秩序」的縮影。