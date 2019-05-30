【中美女主播激辯】環時總編胡錫進：時間短不夠過癮　但值得鼓勵

中美貿易戰升溫之際，央視旗下的中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播Trish Regan，在香港時間周四（30日）上午8時就兩國的貿易矛盾辯論，歷時約16分鐘。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進以筆名「單仁平」發表文章，稱辯論時間短「不夠過癮」，但值得鼓勵，有利於中美的有效交流。

胡錫進表示，這次辯論時間短不夠過癮，但值得鼓勵，有利中美日後交流。（資料圖片）

文章指，國際輿論對這場對話給予關注和期待，主要是因為中美目前的衝突越來越在超越傳統意義上的貿易戰，伴隨雙方愈演愈烈的輿論交鋒，但是雙方基本各說各話。兩位女主播如果能做一場坦誠的面對面交流，被普遍認為是好事情。而能夠成為熱點，亦反映中美之間當下的有效交流太少。

文章稱，美國對貿易戰以及對中國的報道總體上一邊倒地打上了「美國政治精英觀點」的烙印，反映中國觀點的聲音很難在美國得到傳播。但在這次對話中，兩位女主播的表現、尤其是風度都沒有重大紕漏。Trish 在之前的節目中談到中國時話鋒咄咄逼人，但是這一次她使用了行業內更為普遍、正常的主持人風格；而劉欣更是表現出平和、坦率，整個對話在氣氛上應當說波瀾不驚。

稱美國媒體人對中國體制不了解

文章形容，Trish 特意介紹說，「我的客人是一位中國共產黨員」，傳遞出一個信息，很多美國媒體人對共產黨領導下的中國體制是如何運轉的很不了解，想當然的因素多，他們的概念化認識在誤導美國社會對中國的很多判斷。

文章結尾道，這次簡短的對話顯然不夠透徹，遠未達到人們的期待，但還是應當被看成是有益的。中美的有效交流很難，有這樣的嘗試總比沒有好。希望這次簡短對話能夠提醒人們更加重視中美開展深入交流的重要性，讓雙方今後的對話盡量擺脫政治桎梏，少受功利目的的干擾，多為打破兩國社會的隔閡做出實際貢獻。