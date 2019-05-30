【華為風波】華為：不受美國禁令影響　繼續參與西班牙5G建設

在美國政府「封殺令」下，英美多家科技公司暫停與華為的業務合作。 華為西班牙公司首席執行官金詠29日（周三）在馬德里表示，儘管美國政府發布針對華為的禁令，但華為在西班牙的絕大多數合作夥伴在這個困難時期都選擇與華為並肩作戰，華為參與西班牙5G網絡建設不會受到美國禁令的影響。

華為表示，華為參與西班牙5G網絡建設不會受到美國禁令的影響。圖為華為的巨幅廣告懸掛在巴塞隆拿的建築外牆。（視覺中國）

金詠指，美方針對華為網絡安全性的指控僅僅是一個藉口，「我們是世界上經過最多審核的公司之一，在我們的技術中沒有發現任何問題」。金詠說：「我們將繼續為西班牙的電信運營商提供服務，幫助和支持他們的5G計劃，同時營造好我們自己的服務生態，邀請和激發更多西班牙中小企業在5G的應用及相關服務上做出貢獻。」

據報道，華為在西班牙已與多家電信運營商簽署5G部署協議。從去年開始，華為還與跨國電信公司沃達豐（Vodafone）合作，在馬德里、巴塞隆拿等6座城市展開5G預商用部署，預計今年夏天投入使用。

華為西班牙公司終端業務負責人王士心說，在Google宣布暫停與華為部分業務合作後，華為產品在西班牙的銷售量於上周下跌了25%至30%，但本周已回升到5月初水平。他表示，華為在馬德里和巴塞隆拿開設兩家旗艦店的計劃不受影響。

（新華社）