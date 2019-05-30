美國最近頻繁打「台灣牌」？　國防部：「以台制華」是癡心妄想

台灣與美國近日關係愈加密切，不僅美國眾議院通過「台灣保證法」，內容包括美對台軍售常態化等，台灣國安會秘書長李大維本月中旬訪問美國時，更與美國國家安全顧問博爾頓會晤。美艦近月亦頻繁駛經台灣海峽。 大陸國防部新聞發言人吳謙30日（周四）表示，美方妄圖「以台制華」，這完全是癡心妄想，嚴重危害台海地區和平穩定；又指台獨是台海和平穩定的最大現實威脅，挾洋自重必將自食惡果。

台灣國安會秘書長李大維（右）本月中旬訪問美國，並與美國國家安全顧問博爾頓（左）會晤。（資料圖片）

吳謙表示，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美方最近頻繁打「台灣牌」，妄圖「以台制華」，這完全是癡心妄想。一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中美建交和發展關係的重要政治基礎。美方一系列舉動是在「玩火」，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。

美國對台軍售一直受大陸反對。圖為台灣空軍F-16戰機。（中央社）

吳謙又指，台獨是台海和平穩定的最大現實威脅。陸方堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，但堅決反對一切分裂國家的圖謀和行徑，任何以武謀獨的企圖注定沒有出路。把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。台灣的命運不容他人保證。

吳謙稱，解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整。

（綜合報道）