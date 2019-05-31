【中美貿易戰】商務部提中美重啟貿易談判條件：平等相待相互尊重

因美國重啟貿易戰，以及強力打壓中國科技企業華為，中美兩國之間的貿易談判已停擺多時。何時取得新的進展，北京回應有先決條件。
有說法稱，習近平（右）在與特朗普的貿易較量中並不急於達成協議。（新華社）
5月30日，中國商務部稱，由於美國不斷升級貿易摩擦，各種動作不斷，使中美經貿磋商嚴重受挫。這意味着美國才是中美貿易談判停擺的「罪魁禍首」，而美國始終宣稱是中國未遵守承諾在先。
自第十一輪貿易談判結束以來，中美雙方牽頭人已未再碰面。儘管美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）稍後稱赴北京，但中國商務部稱不知情。
中方牽頭人、國家副總理劉鶴最新行程是陪同國家主席習近平在江西視察。在參觀完稀土企業後，官媒不斷為打土牌反制美國造勢。
近期官媒為中國打稀土牌反制美國造勢。（資料圖片）
在如此背景下，中美貿易談判重啟談何容易，但北京亦留有餘地。商務部在30日的記者會上說，談判能否取得進展很大程度上取決於美方態度和誠意。發言人高峰強調，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，磋商才能有可能繼續。中方始終認為，合作是中美雙方唯一正確的選擇。
不過，正如中國高層不斷所強調的那樣，中國商務部說，合作是有原則的，磋商是有底線的，中方在重大原則問題上決不讓步。
除商務部外，外交部在27日的例行記者會上說，中美經貿磋商必須基於相互尊重和平等互利的原則。
根據早前官媒披露，中美已在知識產權保護、市場准入、貿易平衡等取得實際進展，但仍在核心問題上存在分歧：中國明確要求取消全部加徵關稅，使雙邊貿易恢復正常；明確要求貿易採購數字應當符合實際；明確要求文本平衡性，表達方式必須為國內民眾所接受，不損害國家主權和尊嚴。
另據報道，美國總統特朗普（Donald Trump）5月30日在白宮表示，美中談判進展「良好」，中國希望達成協議。他再次強調是中國破壞此前達成的承諾。
在歷次談判中，美國表現出的咄咄逼人態勢不僅令中方談判團隊倍感壓力，也讓中國輿論對美國充滿「敵意」。
有媒體曾披露，中國經濟學家、曾任中國人民銀行貨幣政策委員會委員的李稻葵在香港的一次會上稱美方談判代表團是「一群瘋狗」（a team of barking dogs）。