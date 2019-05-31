【中美貿易戰】商務部提中美重啟貿易談判條件：平等相待相互尊重

因美國重啟貿易戰，以及強力打壓中國科技企業華為，中美兩國之間的貿易談判已停擺多時。何時取得新的進展，北京回應有先決條件。

有說法稱，習近平（右）在與特朗普的貿易較量中並不急於達成協議。（新華社）

5月30日，中國商務部稱，由於美國不斷升級貿易摩擦，各種動作不斷，使中美經貿磋商嚴重受挫。這意味着美國才是中美貿易談判停擺的「罪魁禍首」，而美國始終宣稱是中國未遵守承諾在先。

自第十一輪貿易談判結束以來，中美雙方牽頭人已未再碰面。儘管美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）稍後稱赴北京，但中國商務部稱不知情。

中方牽頭人、國家副總理劉鶴最新行程是陪同國家主席習近平在江西視察。在參觀完稀土企業後，官媒不斷為打土牌反制美國造勢。