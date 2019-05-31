【觀察】國防部冷淡回絕美國新核協議　增強核力量才符合中國利益

美國近期提出要讓中美俄簽署新核軍控協議，總統特朗普更稱「有非常強烈的感覺」中國會參加。惟中國國防部發言人吳謙大校在周四（30日）的記者會上，僅冷淡回應一句「不參加」。 分析認為，與美俄相比，中國實有必要增強自身的核力量，尤其是在目前中美關係緊張之際，謀求能夠產生威脅作用的核力量是符合利益。

官媒《環球時報》曾刊文指出，中國應當加大力度提升戰略核力量的規模和貿量，「而且隨著中國安全形勢變得更加緊迫，這一工作刻不容緩，其他考量都應讓路」。文章指，戰略核力量要達到「夠用」的情況，一共有4個層次。第一是美國不敢對中國發動核戰爭，第二是美國不敢對中國發動常規戰爭。至於第三及第四層次，就分別是美國連軍事挑釁也輕易不敢做，自動遠離中國的核心利益，以及能夠參與塑造美國社會對中國的態度。

海上閱兵時打頭陣是中國最先進的095型核潛艇。（新華社）

事實上，中國對加強戰略核力量建設自有其明確立場，例如今年4月的海上閱兵，打頭陣是095型核潛艇；以及國家主席習近平去年視察北部戰區海軍時登上其中一艘解放軍現役最先進的093B型核潛艇長征16號，並表明「我們的海基核力量，要大力發展。」

對於中國的戰略核力量發展，美國國防情報局局長羅伯特•阿什利（Robert Ashley）日前曾稱，中國去年試射彈道導彈的次數，遠超過其他國家總和，且中國在未來10年核武器庫將會增加一倍。多次公開報亦顯示，中國在去年至少試射過巨浪3潛射彈導導彈、東風41洲際彈導導彈等。然而中國在極其有限的核力量上加速發展，頻繁試射，難免會給予外界有意與美國進行軍備競賽的觀感。

習近平去年視察北部戰區海軍時登上其中一艘解放軍現役最先進的093B型核潛艇長征16號。（新華社）

但正如外交部發言人陸慷在5月30日的反問，美國有意讓中國參加新核軍控協議，「究竟是想把中國談到和美國一樣的核力量水平，還是把美國談到和中國一樣的核力量水平？」，並強調美國和俄羅斯才是擁有世界上最大核武器庫的國家，在削減戰略力量問題上負有特殊、首要、不可推卸的責任和義務，「在此背景下，我們認為美方應該首先履行自己的核裁軍義務，而不要總是扯上一些其他不相干的情況。」