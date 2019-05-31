中國新任駐日大使孔鉉佑履新　未正面回應習近平會否出席G20峰會

中國新任駐日本大使孔鉉佑偕夫人王秀君在周四（30日）飛抵日本履新。孔鉉佑表示，履新正值中日關係改善發展的關鍵時刻，深感使命光榮，責任重大。 孔鉉佑指，中日關係要實現更好發展，首先要增進雙方政治互信。迄今雖然已為此做了大量工作，也取得初步成效，但距離構建一個符合時代要求的新型中日關係，雙方政治互信水平還需進一步提高，希望雙方共同為此努力。

孔鉉佑提出兩點，一是要不斷深化和拓展互利合作，提升務實合作水平，實現互利共贏；二是中日是世界第二、第三大經濟體，中日關係的影響遠遠超出雙邊範疇，對地區乃至世界的和平、穩定與發展承擔愈來愈重要的責任。中方願繼續同日方就兩國務實合作進行深入探討，亦願意通過中日之間的建設性合作，為地區的和平、穩定與發展發揮應有作用。

孔鉉佑指中日雙方政治互信水平還需進一步提高。（中國駐日大使館）

另一方面，大阪即將在下月底舉行G20峰會，外界關注國家主席習近平屆時會否出席，甚至與美國總統特朗普舉行「習特會」。孔鉉佑未有正面回應，僅稱「根據慣例，中國領導人可能會出席此次峰會」，並強調中方希望峰會成功舉行，「如果中國領導人來日與會，將是對日本成功辦會的重要支持。希望此次峰會成為中日關係持續改善向好，並取得更大發展的重要契機。」

對於中美貿易戰，孔鉉佑就重申如果美國能夠與中國在平等相待、相互尊重基礎上展開對話，中國亦願拿出最大誠意予以回應，「如果美方繼續一意孤行，單方面挑起貿易摩擦，雖然中方不願看到這一局面，但也不得不奉陪到底，堅決捍衛自身正當權益。」

（澎湃新聞）