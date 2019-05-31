國家能源集團總經理凌文任山東省副省長

能源大省山東迎來人事調整。5月31日，國家能源集團總經理凌文被任命為山東省副省長。4月份，凌文首次以「省政府黨組成員」身份出現在山東省市場監督管理局接受問政的活動現場。

公開簡歷顯示，1963年2月在黑龍江省哈爾濱市出生的凌文，原籍廣東省廣州市，他1984年畢業於上海交通大學應用數學專業，1991年畢業於哈爾濱工業大學系統工程專業並獲博士學位。

凌文在中國工商銀行國際業務部工作8年後，於2001年進入神華集團，先後任副總經理、總經理、黨組副書記。2017年底，神華集團與國電集團合並重組為國家能源集團，這次煤電企業重組被稱為「史上最大規模的央企重組」。重組後，凌文任國家能源集團總經理、董事、黨組副書記。

凌文還是新中國培養的第一代系統工程博士、博士後和著名的能源工程管理專家，2015年底當選中國工程院院士。

2017年9月，凌文入選中共十九大代表（圖源：VCG）

凌文曾自述，他在國家能源集團工作了近20年，「6318天」。據內媒報道，凌文長期致力於運用系統工程理論解決大型工程管理難題，主持了十餘項煤基能源重大工程研究，推動神華集團主要指標達到世界煤炭行業領先水平。

此外，這位央企高管還曾在多個場合闡述氫能技術及應用前景。2019年全國兩會上，他表示，公司計劃構建氫能全產業鏈，包括制氫、供氫、儲氫，以及未來的加氫站、燃料電池等。2018年2月，中國國家能源集團牽頭組建了首個國家級氫能聯盟。

中國國電集團與神華集團重組後，國家能源集團擁有煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環保、金融等8個產業板塊，是全球最大的煤炭生產公司、火力發電公司、風力發電公司和煤制油、煤化工企業。2018年在世界500強中排名第101位。

凌文此次履新的山東省，是傳統煤炭消耗大省。此前山東省委書記劉家義曾指出「山東省電力供應結構不合理」的問題。

2018年2月，劉家義在會議上表示，山東省火電佔82.3%，高於全國平均水平20.1個百分點，受落地成本影響，省外來電不確定因素增加，電力供應不足，要合理控制煤炭消費，逐步將煤炭佔能源消費比重降低到55%左右。

國家能源央企高層到政府任職，早有先例。2017年3月，神華集團原董事長張玉卓調任天津市委委員、常委；中國石油天然氣集團公司副總經理覃偉中2019年3月剛升任廣東副省長；2018年11月國家電網有限公司副總經理楊晉柏調任廣西自治區副主席。