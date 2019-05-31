吉林檢察院原副檢察長吳長智涉受賄被起訴　傳涉劉希泳、芮成鋼案

吉林省檢察院今天（31日）發布消息稱，該檢察院原副檢察長吳長智（副廳級）涉嫌受賄一案，由通化市檢察院向通化市中院提起公訴。 吳長智之所以廣受外界關注，是因為他被指涉央視主持人劉芳菲丈夫，君怡酒店老闆劉希泳死亡案，還可能與央視前主持人芮成鋼案有關。

吉林檢察院原副檢察長吳長智涉受賄被起訴。（網上圖片）

公開信息顯示，1962年5月出生的吳長智是吉林磐石人，仕途一直在吉林，主要在組織及政法部門工作。官方起訴書指控：2008年至2018年，吳長智在擔任吉林市委組織部副部長、松原市人民檢察院檢察長、吉林省人民檢察院反貪污賄賂局局長及副檢察長期間，多次非法收受他人財物，數額特別巨大。

此前，吳長智還被指違反政治紀律，對抗組織審查，違反中央八項規定精神，大搞權錢色交易，且在十八大後不知止、不收斂、不收手。

網曝芮成鋼涉行賄受賄罪判監6年，曾自稱遭令計劃妻谷麗萍強姦。（資料圖片） 2014年7月11日，央視主持人芮成鋼被內地檢方帶走，當時輿論傳其不僅參與央視高管受賄，還傳其泄露國家機密。而後2017年2月網上流露一則吉林省蛟河市人民法院執行通知書，通知書顯示芮成鋼已經因為行賄受賄罪被判刑6年，起刑日期為2015年5月18日，刑滿釋放日期為2020年12月11日，但外界傳的間諜事件與性醜聞（與中共多名高官夫人有染）均未被提及。 曾有報道引述據央視官員透露，涉及芮成鋼犯罪的證據材料神秘失蹤，而吉林反貪局提供的芮成鋼涉嫌犯罪的證據有瑕疵，檢方無法用這些證據來指控芮成鋼，使芮成鋼案件定性和刑期大縮水，最終芮僅被判囚6年。有消息指，負責芮成鋼案件調查的就是時任吉林反貪局局長的吳長智。這也讓當時的中央政法部門以及紀委開始秘密調查，究竟是誰在為芮成鋼通風報信和為芮成鋼求情。