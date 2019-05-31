被揭身家200億　海南高院副院長涉嚴重違紀違法被查　

海南省委政法委聯合調查組今天（31日）通報稱，日前，海南省高級人民法院副院長張家慧涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查，海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。
此前，張家慧及其丈夫劉遠生被揭出兩人家族掌管生意價值高達200億元人民幣（約233億港元）。
現年54歲的張家慧是重慶萬州人，法學博士。其丈夫劉遠生亦是法學博士，曾在四川和海南當過法官，是民盟海南省委副主委、海南省政協常委，擔任多家企業的總經理或董事長。
影片顯示，張家慧（戴眼鏡女）打麻將的輸贏金額很大。（網上圖片）
敲詐勒索案引出200億身家法官
今年4月30日，重慶萬州區法院開庭審理了一宗敲詐勒索案。被告人易真武被指控以工程款未結算清為由，用張家慧打麻將的影片及夫妻倆的私人言論作為要挾，敲詐張家慧夫婦200萬元。這些影片顯示，打麻將的輸贏金額很大，上不封頂，最大的兩三筆都在1.92萬元。張家慧的姪兒劉磊夫婦參加賭博，打完牌數錢，贏到手的就有好幾萬。
因擔心影片被公開帶來負面影響，劉遠生答應支付200萬元了事，並三次轉帳50萬給易真武。2018年5月30日，劉遠生在轉給易真武50萬元後，當日以「遭遇敲詐勒索」報案。2018年6月14日，易真武被抓。
今年4月30日，易真武涉敲詐案在重慶市萬州區法院開庭審理。易真武稱他給劉遠生的妻子郵寄影片材料等並非敲詐，而是想藉此討回尚未結清的工程款。
海南高院副院長張家慧（中）涉嚴重違紀違法被查。（網上圖片）
案情曝光後在內地網絡引發輿論風暴，張家慧夫婦背後龐大的商業帝國被起底。據看看新聞網報道，劉遠生旗下以及關聯公司初步統計至少35家。註冊地域分佈於海南、重慶、四川、北京、香港等地。據估算張家慧夫婦持有的企業總資產保守估計至少200億人民幣。
海南省委政法委5月13日發布消息指出，針對網上反映「海南省高級人民法院副院長夫婦屢被敲詐、威脅損失數億」，「高院副院長的家族產業資產超200億元人民幣」等問題，成立聯合調查組開展調查。