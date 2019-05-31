被揭身家200億　海南高院副院長涉嚴重違紀違法被查　

現年54歲的張家慧是重慶萬州人，法學博士。其丈夫劉遠生亦是法學博士，曾在四川和海南當過法官，是民盟海南省委副主委、海南省政協常委，擔任多家企業的總經理或董事長。

影片顯示，張家慧（戴眼鏡女）打麻將的輸贏金額很大。（網上圖片）

敲詐勒索案引出200億身家法官

今年4月30日，重慶萬州區法院開庭審理了一宗敲詐勒索案。被告人易真武被指控以工程款未結算清為由，用張家慧打麻將的影片及夫妻倆的私人言論作為要挾，敲詐張家慧夫婦200萬元。這些影片顯示，打麻將的輸贏金額很大，上不封頂，最大的兩三筆都在1.92萬元。張家慧的姪兒劉磊夫婦參加賭博，打完牌數錢，贏到手的就有好幾萬。

因擔心影片被公開帶來負面影響，劉遠生答應支付200萬元了事，並三次轉帳50萬給易真武。2018年5月30日，劉遠生在轉給易真武50萬元後，當日以「遭遇敲詐勒索」報案。2018年6月14日，易真武被抓。

今年4月30日，易真武涉敲詐案在重慶市萬州區法院開庭審理。易真武稱他給劉遠生的妻子郵寄影片材料等並非敲詐，而是想藉此討回尚未結清的工程款。