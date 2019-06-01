香格里拉對話周日閉幕　解放軍屆時將在南海軍演

中國海事局發布公告稱，解放軍將分別於6月2日和4日在南海進行軍事訓練，相關海域範圍內禁止駛入。
中國海事局公告，南海海域將有軍事訓練。（網站截圖）
據海事局官網發布的「瓊航警0059號公告」，「北京時間6月2日0630時至1830時、6月4日0630時至1230時，將在16-51.87N/112-18.73E、16-52.44N/112-21.12E、16-50.33N/112-20.12E、16-49.75N/112-17.78E四點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。」
中國國防部長魏鳳和與美國署理國防部長沙納漢5月31日在香格里拉對話安全峰會舉行會談。（路透社）
中國政府宣布這次南海海域軍事訓練的時機，正逢新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全峰會舉行之際。該論壇亦將於2日閉幕。有分析說，北京在敏感時間點宣布南海軍演，展示中方大規模調度兵力聚集到南海海域，具有象徵意義。
據外媒報道，美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）在峰會期間批評，中國在引起主權爭議的南海島礁進行軍事化，已經到了「過分」和「誇張」的程度。
中國國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波大校。（網上圖片）
對此參加香格里拉對話的中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明中將代表中國代表團，今天（6月1日）下午對沙納漢的講話發表官方回應。
邵元明指，中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權。各國在南海的航行與飛行活動一直保持暢通無阻。 他指責美國艦機頻繁駛入南海島礁附近海域，並進行高頻次的抵近偵察和針對性的軍事活動，這不利於地區和平穩定。中方根據島礁面臨的安全形勢，部署必要的防禦設施，既是主權國家的當然權利，也是針對這些挑釁行動的必要回應。
此外今天下午，中國國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波大校，在香格里拉對話會「促進海上安全機制」子論壇上發表演講。
他指出南海形勢呈現兩極化。一方面，隨著中國和東盟國家「南海行為准則」談判的順利進展，南海形勢明顯趨緩；另一方面域外國家明顯違背自己在南海問題上不持立場的承諾，公然加大在南海的介入，使南海不穩定的因素明顯上升。
他表示中美在航行自由上應該合作而不是對抗。中美雖然對航行自由的理解有分歧，但是應該求同存異，一方不應該把自己單方面的解釋強加於人，甚至以「航行自由」名義在對方領海和專屬經濟區進行危險的軍事活動。
（綜合報道）