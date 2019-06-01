香格里拉對話明日閉幕　解放軍屆時將在南海軍演

中國海事局發布公告稱，解放軍將分別於6月2日和4日在南海進行軍事訓練，相關海域範圍內禁止駛入。

中國海事局公告，南海海域將有軍事訓練。（網站截圖）

據海事局官網發布的「瓊航警0059號公告」，「北京時間6月2日0630時至1830時、6月4日0630時至1230時，將在16-51.87N/112-18.73E、16-52.44N/112-21.12E、16-50.33N/112-20.12E、16-49.75N/112-17.78E四點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。」

中國國防部長魏鳳和與美國署理國防部長沙納漢5月31日在香格里拉對話安全峰會舉行會談。（路透社）

中國政府宣布這次南海海域軍事訓練的時機，正逢新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全峰會舉行之際。該論壇亦將於2日閉幕。有分析說，北京在敏感時間點宣布南海軍演，展示中方大規模調度兵力聚集到南海海域，具有象徵意義。

據外媒報道，美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）在峰會期間批評，中國在引起主權爭議的南海島礁進行軍事化，已經到了「過分」和「誇張」的程度。

（中央社）