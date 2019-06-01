【中美貿易戰】王受文：美加徵關稅對中國外貿影響總體可控

近期中美貿易戰升級，美國對中國進口的2000億美元商品加徵關稅，發布對華為禁令，英美多家科技公司暫停與華為的業務合作。這對中國的外貿和外資將產生甚麼影響？中方將如何應對？ 對此，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文昨天（31日）接受採訪時表示，美國打壓措施對中國外貿影響總體可控，美方欲通過極限施壓迫使中方讓步不可能實現。

王受文表示，美方欲通過極限施壓迫使中方讓步不可能實現。（中新社）

王受文指出美國對從中國進口的約2000億美元商品加徵關稅稅率由10%提高到25%。隨後又宣布啟動對從中國進口的約3000億美元商品加徵關稅程序，並濫用出口管制措施，將華為等公司列入出口管制「實體清單」，不斷升級貿易摩擦。美方的這一做法損害了中國利益，損害了美國利益，也損害了世界利益。

美迫使中方讓步不可能

王受文表示貿易戰沒有贏家，合作是唯一正確選擇。中方始終認為，雙方最終要通過對話解決經貿分歧。中方與美方進行了多輪磋商。但美方出爾反爾，在磋商期間就宣布提高稅率，隨後又對中國企業實施單邊制裁，導致經貿摩擦升級，責任完全在美方。如果美方想通過搞單邊主義、極限施壓，迫使中方讓步，這是不可能實現的。