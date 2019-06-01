【中美貿易戰】王受文：美加徵關稅對中國外貿影響總體可控

近期中美貿易戰升級，美國對中國進口的2000億美元商品加徵關稅，發布對華為禁令，英美多家科技公司暫停與華為的業務合作。這對中國的外貿和外資將產生甚麼影響？中方將如何應對？
對此，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文昨天（31日）接受採訪時表示，美國打壓措施對中國外貿影響總體可控，美方欲通過極限施壓迫使中方讓步不可能實現。
王受文表示，美方欲通過極限施壓迫使中方讓步不可能實現。（中新社）
王受文指出美國對從中國進口的約2000億美元商品加徵關稅稅率由10%提高到25%。隨後又宣布啟動對從中國進口的約3000億美元商品加徵關稅程序，並濫用出口管制措施，將華為等公司列入出口管制「實體清單」，不斷升級貿易摩擦。美方的這一做法損害了中國利益，損害了美國利益，也損害了世界利益。
美迫使中方讓步不可能
王受文表示貿易戰沒有贏家，合作是唯一正確選擇。中方始終認為，雙方最終要通過對話解決經貿分歧。中方與美方進行了多輪磋商。但美方出爾反爾，在磋商期間就宣布提高稅率，隨後又對中國企業實施單邊制裁，導致經貿摩擦升級，責任完全在美方。如果美方想通過搞單邊主義、極限施壓，迫使中方讓步，這是不可能實現的。
王受文指出，美加徵關稅對中國外貿影響總體可控。（資料圖片）
對中國外貿影響總體可控
王受文指出美方加徵關稅措施會對中國外貿造成一定負面影響，但總體可控。
最近出台的大規模減稅降費措施等政策措施將給外貿企業帶來利好。今年中國還將繼續加快推進自貿區建設，積極發揮自貿協定作用；支持企業開拓多元化市場，更大規模增加商品和服務進出口。
對中國吸收外資影響可控
此外王受文還指出中美經貿摩擦對中國吸收外資的影響是可控的。目前確實存在部分以出口為主的勞動密集型企業向國外轉移產能的現像，但總體佔比不大。根據最近中國美國商會調查，只有約2%的美資企業計劃退出中國市場。
進一步擴大開放優化營商環境
王受文表示中國將進一步放寬市場准入。去年已將外商投資負面清單壓減到48條，今年7月1日前還將出台新一版負面清單，繼續壓縮。中國開放的大門還會越開越大。
此外中國還將持續改善營商環境。加強法治政府、誠信政府建設，按照擴大開放的需要修改完善法律法規，在行政許可、市場監管等方面規範各級政府行為，清理廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定、補貼和做法，公平對待所有企業和經營者，完善市場化、法制化、便利化的營商環境。