專家解讀：「不可靠實體清單」制度釋何信號？可能採取哪些措施？

早前美國商務部將華為及70家關聯企業列入相當於貿易黑名單的「實體清單」，並威脅將把更多的中國高科技企業列入該名單。

美國「實體清單」出台後， ARM、google、高通、英特爾等多家公司相繼表示將停止與華為合作。

面對美國打壓，中國作出反制，5月31日中國商務部發布消息，根據相關法律法規，中國將建立「不可靠實體清單」制度，商務部新聞發言人高峰指出，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入「不可靠實體清單」。

5月31日，中國商務部發布重磅消息，根據相關法律法規，中國將建立「不可靠實體清單」制度，具體措施近期公布。（資料圖片）

釋放哪些信號？

商務部研究院國際市場研究所副所長白明認為，中方建立「不可靠實體清單」制度，這是「以其人之道，還治其人之身」。白明指出，「不可靠實體清單」是一個警告，如果想在中國獲得發展機會，就不應該「吃中國的肉，又砸中國的鍋」。一部分美國企業應該明白，這樣做也是有成本的。

海華永泰（北京）律師事務所高級合夥人吳必軒律師表示，這是一個很有力的對應措施，改變了在「實體清單」上壓力只來自美方的局面。「只要中國也有出清單這一手選擇，選擇斷供的企業會被中國列入『不可靠實體清單』，那些可能的斷供者會受到很大的壓力。」

吳必軒專事貿易救濟申訴，多次代理國內產業向商務部提出反傾銷和反補貼申請。他指出，長期以來，在法律的工具箱裡，美國的措施很多，中國也應該有自己的東西，「不可靠實體清單」是一個很好的開端，也比較有力。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，中國商務部出台「不可靠實體清單」，首先是維護全球正常貿易、投資和商業活動的秩序與公平，第二是在全球經濟政治動蕩和保護主義盛行的情況下保證中國經濟安全、產業安全、供應鏈安全和科技安全，第三是把120多個中國第一大貿易夥伴國家和地區可能遭受的負外溢影響降到最低程度。「該措施就相當於把搗亂者列入清單，從而使全球貿易、投資等商業活動及其規則恢復到正常狀態。」

商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為，該措施將加大美國繼續採取單方面措施的風險，「讓他們明白，采取單方面的無理行為是會遭到制裁和反擊的」。同時，這一措施是主權國家維護主權和世貿組織多邊貿易體系規則的行為。