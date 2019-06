【中美貿易談判】《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書全文

周日(6月2日),國務院新聞辦公室發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。白皮書指,美國近期宣布提高對華加徵關稅,不利於解決雙邊經貿問題,中國對此強烈反對,不得不作出反應,維護自身合法權益。 白皮書又指,對於兩國經貿分歧和摩擦,中國願意採取合作的方式加以解決,推動達成互利雙贏的協議。但合作是有原則的,磋商是有底線的,在重大原則問題上中國決不讓步。

白皮書指,2017年新一屆美國政府上任以來,以加徵關稅等手段相威脅,頻頻挑起與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦。(資料圖片)

《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書全文如下:

前言

中美經貿關係是兩國關係的「壓艙石」和「推進器」,事關兩國人民根本利益,事關世界繁榮與穩定。兩國建交以來,雙邊經貿關係持續發展,合作領域不斷拓寬,合作水平不斷提高,形成了高度互補、利益交融的互利共贏關係,不僅兩國受益,而且惠及全球。

由於發展階段、經濟制度不同,兩國在經貿合作中難免出現分歧和摩擦。在中美經貿關係發展歷程中,也曾多次出現波折、面臨困難局面。兩國本著理性、合作的態度,通過對話協商解決問題,化解了矛盾、縮小了分歧,雙邊經貿關係更趨成熟。

2017年新一屆美國政府上任以來,以加徵關稅等手段相威脅,頻頻挑起與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦。2018年3月以來,針對美國政府單方面發起的中美經貿摩擦,中國不得不採取有力應對措施,堅決捍衛國家和人民利益。同時,中國始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場,與美國開展多輪經貿磋商,努力穩定雙邊經貿關係。中國的態度是一貫的、明確的。中美合則兩利,鬥則俱傷,合作是雙方唯一正確的選擇。對於兩國經貿分歧和摩擦,中國願意採取合作的方式加以解決,推動達成互利雙贏的協議。但合作是有原則的,磋商是有底線的,在重大原則問題上中國決不讓步。對於貿易戰,中國不願打,不怕打,必要時不得不打,這個態度一直沒變。

為全面介紹中美經貿磋商基本情況,闡明中國對中美經貿磋商的政策立場,中國政府特發布此白皮書。

一、美國挑起對華經貿摩擦損害兩國和全球利益

現任美國政府奉行「美國優先」政策,對外採取一系列單邊主義和保護主義措施,動輒使用關稅「大棒」,將自身利益訴求強加於他國。美國啟用塵封多年的「201調查」「232調查」等手段,對各主要貿易夥伴頻頻出手,攪亂全球經貿格局。美國還將矛頭對準中國,於2017年8月啟動單邊色彩濃厚的「301調查」,無視中國多年來在加強知識產權保護、改善外資營商環境等方面的不懈努力和取得的巨大成績,對中國作出諸多不客觀的負面評價,採取加徵關稅、限制投資等經貿限制措施,挑起中美經貿摩擦。

美國無視中美經濟結構、發展階段特點和國際產業分工現實,堅持認為中國採取不公平、不對等的貿易政策,導致美國出現對華貿易逆差,在雙邊經貿交往中「吃了虧」,並對華採取單邊加徵關稅措施。事實上,在經濟全球化時代,中美兩國經濟高度融合,共同構成完整的產業鏈,兩國經濟連骨帶筋、互利共贏,把貿易逆差當作「吃虧」是算錯了賬。美國對中國採取的貿易限制措施不利於中國,也不利於美國,更不利於全球。

(一)美國加徵關稅措施損人不利己

美國政府對中國輸美商品加徵關稅,阻礙雙邊貿易投資合作,影響兩國乃至全球市場信心和經濟平穩運行。美國的關稅措施導致中國對美出口額下滑,2019年1月至4月同比下降9.7%(注4),連續5個月下降。同時,由於中國不得不針對美國加稅採取加徵關稅應對,美國對華出口連續8個月下降(注5)。中美經貿摩擦帶來的不確定性使兩國企業對開展投資合作持觀望態度,中國對美投資持續下滑,美國對華投資增速也明顯降低。據中國有關方面統計,2018年中國企業對美直接投資57.9億美元,同比下降10%(注6)。2018年美國實際對華投資金額26.9億美元(注7),增速從2017年的11%大幅回落至1.5%。由於中美經貿摩擦前景不明,世界貿易組織將2019年全球貿易增長速度由3.7%下調至2.6%(注8)。

白皮書指,對於貿易戰,中國不願打,不怕打,必要時不得不打,這個態度一直沒變。(資料圖片)

(二)貿易戰沒有給美國帶來所謂的「再次偉大」

加徵關稅措施不僅沒有推動美國經濟增長,反而帶來了嚴重傷害。

一是提高美國企業生產成本。中美製造業相互依存度很高,許多美國製造商依賴中國的原材料和中間品,短期內難以找到合適的替代供應商,只能承擔加徵關稅的成本。

二是抬升美國國內物價。進口中國物美價廉的消費品是美國通脹率長期保持低位的重要因素之一。加徵關稅後,中國產品最終銷售價格提高,實際上美國消費者也承擔了關稅成本。美國全國零售商聯合會研究顯示,僅對中國家具徵收25%關稅一項,就使美國消費者每年多付出46億美元的額外支出(注9)。

三是影響美國經濟增長和民生。美國商會和榮鼎集團2019年3月聯合發布的報告顯示,受中美經貿摩擦影響,2019年及未來4年美國國內生產總值將可能每年減少640億至910億美元,約佔美國國內生產總值總額的0.3%-0.5%。如美國對所有中國輸美商品徵收25%關稅,未來10年美國國內生產總值將累計減少1萬億美元(注10)。美國智庫「貿易夥伴」(Trade Partnership)2019年2月發布的研究報告顯示,如美國對所有中國輸美商品加徵25%的關稅,美國國內生產總值將減少1.01%,就業崗位將減少216萬個,一個四口之家每年支出將增加2294美元(注11)。

四是阻礙美對華出口。美中貿易全國委員會2019年5月1日發布的《各州對華出口報告——2019》指出,2009年至2018年十年間,美國對華出口支撐了超過110萬個美國就業崗位,中國市場對美國經濟至關重要。在此十年中,美國48個州對華貨物出口實現累計增長,其中44個州實現兩位數增長,但在中美經貿摩擦加劇的2018年,美國僅有16個州對華貨物出口實現增長,34個州對華出口下降,其中24個州出現兩位數降幅,中西部農業州受損最為嚴重。受關稅措施影響的美國農產品對華出口同比減少33.1%,其中大豆降幅近50%,美國業界擔心從此失去培育了近40年的中國市場。

白皮書指,受關稅措施影響的美國農產品對華出口同比減少33.1%,其中大豆降幅近50%。(資料圖片)

(三)美國貿易霸凌行徑殃及全球

經濟全球化是不可阻擋的時代潮流,以鄰為壑的單邊主義、保護主義不得人心。美國採取的一系列貿易保護措施,違反世界貿易組織規則,損害多邊貿易體制,嚴重干擾全球產業鍊和供應鏈,損害市場信心,給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰,給經濟全球化趨勢造成重大威脅。

一是損害多邊貿易體制權威。美國依據國內法發起「201」「232」「301」等一系列單邊調查,並採取加徵關稅措施,嚴重違反世界貿易組織最基本最核心的最惠國待遇、關稅約束等規則。這種單邊主義、保護主義行為不僅損害中國和其他成員利益,更損害了世界貿易組織及其爭端解決機制的權威性,使多邊貿易體制和國際貿易秩序面臨險境。

二是威脅全球經濟增長。全球經濟尚未完全走出國際金融危機的陰影,美國政府升級經貿摩擦、提高關稅水平,相關國家不得不採取相應措施,導致全球經貿秩序紊亂,阻礙全球經濟復甦,殃及各國企業發展和人民福祉,使全球經濟落入「衰退陷阱」。2019年1月,世界銀行發布《全球經濟展望》報告,將2019年全球經濟增長預期進一步降至2.9%,貿易關係持續緊張是主要下行風險之一(注12)。國際貨幣基金組織2019年4月發布的《世界經濟展望》報告,將2019年全球經濟增長預期從2018年預計的3.6%下調至3.3%,並表示經貿摩擦可能會進一步抑制全球經濟增長,繼續削弱本已疲弱的投資(注13)。

三是擾亂全球產業鏈、供應鏈。中美都是全球產業鏈、供應鏈的重要環節。中國對美出口的最終產品中包含大量從他國進口的中間產品和零部件。美國對來自中國的進口產品加徵關稅,受害的將是包括美國企業在內的與中國企業合作的眾多跨國公司。加徵關稅措施導致供應鏈成本人為增加,影響供應鏈的穩定和安全。部分企業被迫調整供應鏈全球佈局,全球資源無法實現最佳配置。

可以預見,美國最新採取的對華關稅升級措施,不但解決不了問題,還將進一步損害各方利益,中國對此堅決反對。近期,美國政府以所謂國家安全的「莫須有」名義,連續對華為等多家中國企業實施「長臂管轄」制裁,中國同樣堅決反對。

白皮書指,美國政府以所謂國家安全的「莫須有」名義,連續對華為等多家中國企業實施「長臂管轄」制裁,中國同樣堅決反對。(資料圖片)

二、美國在中美經貿磋商中出爾反爾、不講誠信

美國挑起經貿摩擦後,中國不得不採取應對措施,兩國貿易、投資關係受到影響。雙方從兩國人民福祉需要、從各自經濟發展需要出發,都認為有必要坐下來進行談判,通過磋商解決問題。自2018年2月經貿磋商啟動以來,已取得很大進展,兩國就大部分內容達成共識,但磋商也經歷了幾次波折,每次波折都源於美國的違背共識、出爾反爾、不講誠信。

(一)第一次出爾反爾

中國從一開始就主張,中美經貿摩擦應通過談判磋商解決。2018年2月初,美國政府提出希望中國派高級別代表團赴美進行經貿磋商。中國展示了極大誠意,作出積極努力,先後與美國舉行了數輪高級別經貿磋商,重點就貿易不平衡等問題深入交換意見,並就擴大自美國進口農產品、能源產品等初步達成共識,取得重要進展。但是,2018年3月22日,美國政府拋出所謂對華「301調查」報告,對中國提出「盜竊知識產權」「強制技術轉讓」等不實指責,並基於此宣稱將對從中國進口的價值500億美元商品加徵25%關稅。

(二)第二次出爾反爾

中國政府以兩國關係大局為重,再次派出工作團隊同美國進行了認真磋商。2018年5月19日,中美發布聯合聲明,達成了「雙方不打貿易戰」的共識,同意繼續保持高層溝通,積極尋求解決各自關注的經貿問題。美國公開表示,暫停推進對華加徵關稅計劃。2018年5月29日,美國政府不顧國內工商界和廣大民眾的反對,在雙方發布聯合聲明僅10天後就推翻磋商共識,對中國的經濟體制、貿易政策橫加指責,宣布將繼續推進加徵關稅計劃。自2018年7月初以來,美國分三次對500億美元中國輸美商品加徵25%的關稅、對2000億美元中國輸美商品加徵10%的關稅,並稱自2019年1月1日起將稅率提高至25%。美國還威脅要對剩餘所有中國輸美商品加徵關稅,導致兩國間的經貿摩擦快速升級。中國為捍衛國家尊嚴和人民利益,不得不作出必要反應,累計對1100億美元美國輸華商品加徵關稅。

(三)第三次出爾反爾

2018年11月1日,美國總統特朗普同習近平主席通電話,並提議舉行兩國元首會晤。12月1日,中美兩國元首在阿根廷二十國集團領導人峰會期間舉行會晤,就雙邊經貿問題達成重要共識,同意停止相互加徵新的關稅,在90天內加緊開展磋商,朝著取消所有加徵關稅的方向努力。此後90天裡,中美工作團隊在北京和華盛頓舉行3輪高級別磋商,就中美經貿協議的原則內容達成許多初步共識。2019年2月25日,美方宣布推遲原定的3月1日起對價值2000億美元中國輸美商品提高關稅的期限。3月底至4月底,兩國工作團隊又進行3輪高級別磋商,取得實質性進展。經過多輪磋商,兩國已就大部分問題達成一致。針對遺留問題,中國政府提出,雙方要互諒互讓,共同尋找解決分歧的辦法。

然而,美國政府得寸進尺,採取霸凌主義態度和極限施壓手段,堅持不合理的高要價,堅持不取消經貿摩擦以來加徵的全部關稅,堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求,導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧。2019年5月6日,美國不負責任地指責中國立場「倒退」,企圖將談判迄未完成的責任歸咎於中國,並不顧中國堅決反對,自5月10日起將2000億美元中國輸美商品加徵關稅稅率由10%提高至25%,導致中美經貿磋商嚴重受挫。5月13日,美國宣布啟動對剩餘約3000億美元中國輸美商品加徵關稅的程序。上述舉動與中美元首通過磋商化解摩擦的共識相悖,與兩國和世界各國人民的期待相悖,給雙邊經貿磋商和世界經濟增長前景蒙上了陰影。為捍衛自身利益,中國不得不採取加徵關稅的措施予以應對。

白皮書指,美方企圖將談判迄未完成的責任歸咎於中國,並不顧中國堅決反對,自5月10日起將2000億美元中國輸美商品加徵關稅稅率由10%提高至25%,導致中美經貿磋商嚴重受挫。圖為國務院副總理劉鶴為首的代表團,5月9日-10日在華盛頓與美方代表展開中美雙方第十一輪經貿高級別磋商。(路透社)

(四)中美經貿磋商嚴重受挫,責任完全在美國政府

美國政府指責中國在磋商中「開倒車」完全是無稽之談。在雙方磋商仍在進行的過程中,就文本內容及相關表述提出修改建議、做出調整,這是貿易談判的通常做法,美國政府在過去十餘輪談判中曾不斷調整相關訴求,隨意指責中方「倒退」是不負責任的。歷史經驗證明,試圖通過潑髒水、拆台、極限施壓等手段達成協議,只會破壞雙方合作關係,錯失歷史機遇。

君子之國,先禮後兵。美國提出新的關稅威脅後,國際社會普遍擔憂中國可能取消赴美磋商計劃,關注中美經貿磋商何去何從。中國從維護中美經貿關係的大局出發,保持理性、克制的態度,按照雙方此前約定,於2019年5月9日至10日派出高級別代表團赴美進行第十一輪經貿磋商,展示與美國通過對話解決經貿分歧的最大誠意和負責任態度。中美雙方進行了坦誠、建設性的交流,同意努力管控分歧,繼續推進磋商。中國對美國單邊加徵關稅的做法表達強烈反對,闡明嚴正立場,表示將不得不採取必要措施予以回擊。中國再次強調,經貿協議必須是平等、互利的,在涉及中國核心利益的重大原則問題上決不會讓步。雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅,採購要符合實際,同時確保協議文本平衡,符合雙方共同利益。

三、中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場

中國政府始終認為,以貿易戰相威脅,不斷加徵關稅的做法無益於經貿問題的解決。中美應秉持相互尊重、平等互利的精神,本著善意和誠信,通過磋商解決問題,縮小分歧,擴大共同利益,共同維護全球經濟穩定和發展。

(一)磋商要相互尊重、平等互利

作為世界上最大的兩個經濟體和貿易大國,中美經貿合作中存在一些分歧是正常的,關鍵是如何增進互信、促進合作、管控分歧。中國從維護兩國共同利益和世界貿易秩序大局出發,堅持通過對話協商解決問題,以最大的耐心和誠意回應美國提出的關切,以求同存異的態度妥善處理分歧,克服各種困難,提出務實解決方案,為推動雙邊經貿磋商作出艱苦努力。磋商過程中,中國始終秉持相互尊重、平等互利的原則,致力於推動達成雙方都能接受的協議。

相互尊重,就是要尊重對方社會制度、經濟體制、發展道路和權利,尊重彼此核心利益和重大關切,不挑戰「底線」,不逾越「紅線」,不能以犧牲一方的發展權為代價,更不能損害一國的主權。平等互利,就是雙方磋商的地位是平等的,磋商成果是互利的,最終達成的協議是雙贏的。如果一方強壓另一方進行談判,或者談判結果僅讓單方得利,這樣的談判不會取得成功。

(二)磋商要相向而行、誠信為本

磋商需要雙方相互理解和共同努力。磋商是當事的相關方通過討論,對面臨的問題尋求共識或者相互妥協的過程。磋商期間的變量很多。各方從自身利益出發,在不同階段對各種變化做出不同反應,這是磋商的常態。中國政府認為,經貿磋商是尋求解決問題的有效途徑。各方只有在磋商過程中都抱著善意的態度,充分理解對方立場,才能為磋商獲得成功創造良好條件。否則,就無法形成達成長期有效協議的基礎,難以達成可持續、可執行的協議。

誠信是磋商的基礎。中國政府始終以誠信為本,抱著極大的誠意與美國政府進行磋商。中國高度重視美國關切,努力尋找化解雙方分歧的有效途徑和辦法。雙方已舉行的11輪高級別經貿磋商取得重大進展,這些磋商成果既符合中國利益,也符合美國利益,是雙方共同努力、相向而行的結果。中國在磋商中講信用重承諾,並多次強調,如雙方達成協議,中國對所作的承諾一定會認真、切實履行。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文王受文回答記者提問。(影片截圖)

(三)中國在原則問題上決不讓步

任何國家都有自己的原則。磋商中,一國的主權和尊嚴必須得到尊重,雙方達成的協議應是平等互利的。對於重大原則問題,中國決不退讓。中美雙方都應看到並承認國家發展的差異性、階段性,尊重對方發展道路和基本製度。既不能指望通過一個協議解決所有的問題,也需要確保協議同時滿足雙方的需求,實現協議的平衡性。

美國近期宣布提高對華加徵關稅,不利於解決雙邊經貿問題,中國對此強烈反對,不得不作出反應,維護自身合法權益。中國的立場和態度是一貫的、明確的,中國希望通過對話而不是關稅措施解決問題。為了中國人民的利益,為了美國人民的利益,為了全世界人民的利益,中國會理性對待,但是中國不會畏懼任何壓力,也做好準備迎接任何挑戰。談,大門敞開;打,奉陪到底。

(四)任何挑戰都擋不住中國前進的步伐

中國的發展不會一帆風順,必然會有艱難險阻甚至驚濤駭浪。面對各種風險和挑戰,中國有信心迎難而上,化危為機,開拓一片新天地。

無論形勢如何發展變化,中國都堅持做好自己的事情。通過改革開放發展壯大自己,是應對經貿摩擦的根本之道。中國國內市場需求巨大,供給側結構性改革的推進將帶來產品和企業競爭力的全面提升,財政和貨幣政策有充分空間,中國能保持經濟持續健康發展的良好態勢,經濟前景非常樂觀。

中國將繼續深化改革開放,中國的大門不會關上,只會越開越大。習近平主席在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式主旨演講中宣布,中國將採取一系列重大改革開放舉措,加強制度性、結構性安排,促進更高水平對外開放,包括更廣領域擴大外資市場准入、更大力度加強知識產權保護國際合作、更大規模增加商品和服務進口、更加有效實施國際宏觀經濟政策協調、更加重視對外開放政策貫徹落實。一個更加開放的中國,將同世界形成更加良性的互動,帶來更加進步和繁榮的中國和世界。

結束語

合作是中美兩國唯一正確選擇,共贏才能通向更好的未來。在中美經貿磋商總的方向上,中國不是向後看,而是向前看。雙方在經貿領域的分歧和摩擦,最終需要通過對話和磋商來解決。中美達成一個互利雙贏的協議,符合中美兩國利益,順應世界各國期待。希望美國同中國相向而行,本著相互尊重、平等互利的精神,管控經貿分歧,加強經貿合作,共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係,增進兩國和世界人民福祉。

(注1)2018年2月,美國商會全球創新政策中心發布的《2018年國際知識產權指數報告》稱,2018年,中國以19.08分位居50個經濟體的第25位,較2017年上升2位,http://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf。

(注2)2018年1月18日,中國國家知識產權局2017年主要工作統計數據及有關情況新聞發布會,http://www.sipo.gov.cn/twzb/gjzscqj2017nzygztjsjjygqkxwfbk/。

(注3)美中貿易全國委員會(USCBC)網站:2019 State Export Report,https://www.uschina.org/reports/2019-state-export-report,2019年5月1日。

(注4)中國海關總署網站:http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302275/2418393/index.html,2019年5月8日。

(注5)中國海關總署網站:http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302275/2418393/index.html,2019年5月8日。

(注6)中國商務部數據。

(注7)中國商務部網站:2018年1-12月全國吸收外商直接投資快訊,http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201901/20190102832209.shtml,2019年1月15日。

(注8)世界貿易組織(WTO)網站:WTO Trade forecasts:Press conference,https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra255_e.htm,2019年4月2日。

(注9)美國全國零售商聯合會網站:NRF Warns USTR Tariffs Would Cost Americans Billions,Releases New Study on Consumer Impact,https://nrf.com/media-center/press-releases/nrf-warns-ustr- tariffs-would-cost-americans-billions-releases-new-study,2018年8月22日。

(注10)榮鼎集團網站:Assessing the Costs of Tariffs on the US ICT Industry:Modeling US China Tariffs,https://rhg.com/research/assessing-the-costs-of-tariffs-on-the-us -ict-industry,2019年3月15日。

(注11)貿易夥伴網站:Estimated Impacts of Tariffs on the US Economy and Workers(2019),https://tradepartnership.com/reports/estimated-impacts-of-tariffs-on-the-us-economy-and- workers-2019,2019年2月5日。

(注12)世界銀行網站:Global Economic Prospects,https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects,2019年1月8日。

(注13)國際貨幣基金組織網站:World Economic Outlook,https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019,2019年4月2日。

(新華社)