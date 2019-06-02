【中美貿易談判】國務院白皮書：美國三度出爾反爾、不講誠信

中國國務院新聞辦公室今天（2日）發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，內容強烈批評美方在中美經貿談判中三度違背共識、出爾反爾、不講誠信，為兩國的磋商帶來數次波折。

國新辦副主任郭衛民介紹白皮書內容。（直播截圖）

白皮書指出，美國挑起經貿摩擦後，中國不得不採取應對措施，兩國貿易、投資關係受到影響。雙方從兩國人民福祉需要、從各自經濟發展需要出發，都認為有必要坐下來進行談判，通過磋商解決問題。自2018年2月經貿磋商啟動以來，已取得很大進展，兩國就大部分內容達成共識，但磋商亦經歷幾次波折，每次波折都源於美國的違背共識、出爾反爾、不講誠信。

第一次出爾反爾：「301調查」報告控華盜知識產權

白皮書續指，中國從一開始就主張，中美經貿摩擦應通過談判磋商解決。2018年2月，美國政府提出希望中國派高級別代表團赴美進行經貿磋商。中國展示了極大誠意，作出積極努力，先後與美國舉行數輪高級別經貿磋商，重點就貿易不平衡等問題深入交換意見，並就擴大自美進口農產品、能源產品等初步達成共識，取得重要進展。然而翌月22日，美卻拋出對華「301調查」報告，對華提出「盜竊知識產權」「強制技術轉讓」等不實指責，並基於此宣稱將對價值500億美元中國商品加徵25%關稅。

白皮書指出，在中美發布聯合聲明，達成「雙方不打貿易戰」的共識後，美國政府卻出爾反爾，繼續加徵關稅。（資料圖片）

第二次出爾反爾：推翻「不打貿易戰」聯合聲明 繼續加徵關稅

白皮書又指，中國政府以兩國關係大局為重，再次派出工作團隊同美國進行了認真磋商。2018年5月19日，中美發布聯合聲明，達成「雙方不打貿易戰」的共識，同意繼續保持高層溝通，積極尋求解決各自關注的經貿問題。美國公開表示，暫停推進對華加徵關稅計劃。然而同月29日，美國政府不顧國內工商界和廣大民眾的反對，在雙方發布聯合聲明僅10天後就推翻磋商共識，對中國的經濟體制、貿易政策橫加指責，宣布將繼續推進加徵關稅計劃。

自2018年7月初以來，美國分3次對500億美元中國輸美商品加徵25%的關稅、對2000億美元中國輸美商品加徵10%的關稅，並稱自2019年1月1日起將稅率提高至25%。白皮書指，美國還威脅要對剩餘所有中國輸美商品加徵關稅，導致兩國間的經貿摩擦快速升級。中國為捍衛國家尊嚴和人民利益，不得不作出必要反應，累計對1100億美元美國輸華商品加徵關稅。

白皮書指出，2018年12月習特會後，美國卻堅持不取消已加徵關稅，還試圖在協議涉及中國主權事務，有悖於中美元首會晤達成的共識。（資料圖片）

第三次出爾反爾：不取消已加徵關稅 有悖於中美元首會晤共識

白皮書續指，2018年11月1日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平通電話，並提議舉行兩國元首會晤。12月1日，中美兩國元首在阿根廷20國集團領導人峰會期間舉行會晤，就雙邊經貿問題達成重要共識，同意停止相互加徵新的關稅，在90天內加緊開展磋商，朝著取消所有加徵關稅的方向努力。此後90天裏，中美工作團隊在北京和華盛頓舉行3輪高級別磋商，就中美經貿協議的原則內容達成許多初步共識。2019年2月25日，美方宣布推遲原定的3月1日起對價值2000億美元中國輸美商品提高關稅的期限。3月底至4月底，兩國工作團隊又進行3輪高級別磋商，取得實質性進展。經過多輪磋商，兩國已就大部分問題達成一致。針對遺留問題，中國政府提出，雙方要互諒互讓，共同尋找解決分歧的辦法。

白皮書指出，美國政府卻得寸進尺，採取霸凌主義態度和極限施壓手段，堅持不合理的高要價，堅持不取消經貿摩擦以來加徵的全部關稅，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧。2019年5月6日，美國不負責任地指責中國立場「倒退」，企圖將談判迄未完成的責任歸咎於中國，並不顧中國堅決反對，自5月10日起將2000億美元中國輸美商品加徵關稅稅率由10%提高至25%，導致中美經貿磋商嚴重受挫。

5月13日，美國宣布啟動對剩餘約3000億美元中國輸美商品加徵關稅的程序。白皮書強調，上述舉動與中美元首通過磋商化解摩擦的共識相悖，與兩國和世界各國人民的期待相悖，給雙邊經貿磋商和世界經濟增長前景蒙上了陰影。為捍衛自身利益，中國不得不採取加徵關稅的措施予以應對。