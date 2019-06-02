解讀第二份經貿磋商白皮書：反擊美國指控　堅持原則問題不讓步

今天（2日）上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。 人民日報海外版旗下的賬號俠客島就指，白皮書是反駁美國對中國的指控，顯示中國在原則問題上絕不退讓﹐以及指出貿易戰的成本，要由美國的消費者承擔。

國新辦副主任郭衛民展示白皮書。（VCG）

白皮書以英文、法文、德文等八種語言發布，國務院新聞辦公室副主任郭衛民介紹了白皮書的基本內容。白皮書指出，美國貿易霸凌殃及全球，給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰，又強調中美達成雙贏協議，符合兩國利益，符合世界期待，希望美國和中國相向而行，共同推進中美關係。

俠客島發文指，白皮書是中國政府正式的對外官方聲明，重要意義不可小覷，又認為發布的日期意味深遠，因為在發布白皮書的前一天（6月1日），中國對美新一輪反制措施正式生效：對原產於美國約600億美元進口商品，分別加征5%至25%不等的關稅；而同時美方以考慮海關執法因素，在美國貿易代表辦公室網站發布消息，將原定6月1日開始加徵25%關稅的期限延後半個月。

更值得注意的是，這次白皮書發布是在中美下一輪經貿磋商之前，尤其是日本大阪G20峰會之前發布的。在這場峰會上，關注點在於中美兩國領導人會否就經貿問題會晤，以及會否取得成果，所以文章認為，白皮書可看做是中方對下一輪經貿磋商，甚至中美兩國領導人會晤的立場表白。

白皮書引述數據指，貿易戰將會令美國的消費者蒙受損失。（VCG）

批評美國找外國代罪羊

另外，白皮書大量引用美國官方、商會、智庫和WTO等國際組織的說法和數據來反駁美方鼓吹加徵對華進口關稅，可縮小兩國貿易逆差的說法。白皮書中舉例美中貿易全國委員會發布的《各州對華出口報告——2019》指出2009年至2018年十年間，美國對華出口支撐了超過110萬個美國就業崗位。在中美經貿摩擦加劇的2018年，美國34個州對華出口下降，中西部農業州受損最為嚴重；美國農產品對華出口同比減少33.1%，其中大豆降幅近50%，美國業界擔心從此失去培育了近40年的中國市場。

而美國商會和榮鼎集團2019年3月聯合發布的報告顯示，受中美經貿摩擦影響，2019年及未來4年美國國內生產總值將可能每年減少640億至910億美元，約佔美國國內生產總值總額的0.3%至0.5%；美國智庫「貿易伙伴」的研究報告顯示，如美國對所有中國輸美商品加徵25%的關稅，美國國內生產總值將減少1.01%，就業崗位將減少216萬個，一個四口之家每年支出將增加2294美元。

文章指，進口中國物美價廉的消費品是美國通脹率長期保持低位的重要因素之一。加徵關稅後，這些成本最終會由廣大美國消費者承擔。美國政府一意孤行要搞貿易戰是因為在國內改革動不了利益集團，要找個「外國替罪羊」，告訴選民，是中國偷了美國技術、偷了美國就業崗位、偷了美國的錢﹐文章形容這是一套「選舉修辭術」。

特朗普上月曾經指中國在貿易談判上推翻承諾。（資料圖片）

拒將談判協議變不平等條約

在5月中美舉行第十一輪貿易談判後，特朗普突然變臉，指責中國拖延談判進程，更指中方推翻原本已經承諾的部份內容，特朗普因此威脅要立刻對2000億美元加徵25%關稅。俠客的文章指白皮書首次將一年多來美方三次「出爾反爾」的經過詳列出來，指責美方三番五次的變卦，要完全負起責任。白皮書提到「君子之國，先禮後兵」。俠客島解讀指中國是禮儀之邦，凡事要講道理，但別欺人太甚，如果蠻不講理，就不得不採取必要措施予以回擊。

白皮書亦提到：「中美雙方都應看到並承認國家發展的差異性、階段性，尊重對方發展道路和基本制度。既不能指望通過一個協議解決所有的問題，也需要確保協議同時滿足雙方的需求，實現協議的平衡性。」俠學島的文章認為，可以歸納為「中國在原則問題上決不讓步」，又指磋商談判就是兩個平等實體間的博弈，基本立場就是要平等、互利、誠信，你退一步我退一步，若一方拼命開條件，另一方只被動接受，就是「城下之盟」和「不平等條約」。這兩個詞關乎民族尊嚴的，中國人絕不會讓歷史重演。

（俠客島）