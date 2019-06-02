【掃黑除惡】江蘇宜興紫砂圈多人涉黑　「製壺大師」遭公訴

近日，一則江蘇宜興紫砂圈開始掃黑除惡的消息引發關注。根據宜興市檢察院5月30日（上周四）披露的消息，該院已對紫砂行業「惡勢力犯罪集團案」多名疑犯提起公訴，一同涉案的包括製壺大師錢麗媛。

製壺大師錢麗媛。（網絡圖片）

據檢方指控，4名惡勢力犯罪集團成員，在宜興市紫砂行業以「打假」為由，多次採用拘禁、毆打、威脅、駐守、圍堵、上門滋擾等手段實施違法犯罪活動，已涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪。與上述4人「惡勢力集團」一起涉案、被提起公訴的，還有錢麗媛等其餘3人。

今年76歲的錢麗媛是宜興紫砂界的名人，曾獲得過江蘇省工藝美術大師、江蘇省陶瓷藝術大師、研究員級高級工藝美術師等稱號，先後師從製壺名家顧景舟、蔣蓉、王寅春等，在紫砂藝術方面頗有造詣。

宜興是紫砂壺的原產地，其生產的紫砂壺這一獨特的陶瓷藝術品，已享譽世界，因此宜興也以「陶都」聞名於世。數據顯示，2016年，宜興僅中國陶瓷城就實現相關銷售收入超30億元（人民幣，下同）。

錢麗媛部分作品。（網絡圖片）

內媒：或與「槍手代工」有關

據報道，前些年紫砂壺市場行情走俏，一些大師的壺動輒一把10萬元以上，市場需求卻仍然異常旺盛，出一把就有人搶一把，甚至有企業、機構掏出上千萬元前來收購大師壺，試圖通過這樣的方式實現資產保值。

內媒《澎湃新聞》指，在巨額利益的驅使下，有製壺大師「自己替自己的作品作假」，請「槍手」為自己製作紫砂壺，再配上真正的大師印章和真證書，最後誰也難辨真假，這就是所謂的「槍手代工壺」。而「槍手代工」引發的矛盾，可能正是這次涉惡案件發生的導火線。

（《澎湃新聞》）