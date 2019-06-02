【中美貿易談判】央視：白皮書還原三個真相　中國科技不靠偷和搶

中國國務院新聞辦公室今天（2日）發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，內容強烈批評美方在中美經貿談判中三度違背共識、出爾反爾、不講誠信，為兩國的磋商帶來數次波折。 《央視》今日發表評論表示，白皮書還原中美經貿磋商的三個真相，其中包括磋商受挫的根源是美方三次出爾反爾、中國科技創新不是偷來搶來、加徵關稅損人不利己等。

國務院新聞辦公室今天（2日）發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。（資料圖片）

文章以〈還原中美經貿磋商的三個真相〉為題，稱白皮書從中美經貿摩擦的影響、美方在磋商過程中的出爾反爾、中方對待磋商的原則立場等角度，闡述中美經貿磋商的來龍去脈，澄清事實，有助於國際社會全面客觀了解真相。具體來看，長達8000多字的白皮書主要還原中美經貿磋商的三個真相。

文章寫道，首先，中美經貿磋商嚴重受挫，根源是美方三次出爾反爾。美方指責中國立場倒退，意圖將談判受挫的責任歸咎於中國，為加徵關稅尋找藉口。但事實是美方得寸進尺、不講誠信、極限施壓，才導致談判嚴重受挫。白皮書回顧2018年3月、2018年5月和2019年5月美方三次出爾反爾的經過，美國政府堅持不合理的高要價，堅持不取消經貿摩擦以來加徵的全部關稅，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，才導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧。

中國「不願打，不怕打」的態度一直未變

文章稱，其次，中國科技創新源於自力更生、艱苦奮鬥，不是偷來搶來的。白皮書運用大量數據，特別是美國商會及雜誌的觀點，從中國知識產權保護體系建設、創新指標、堅決反對強制技術轉讓等方面進行有力的澄清。這表明，美方的指責是毫無依據的，其對華採取加徵關稅、限制投資等經貿限制措施，是霸道蠻橫的。

文章續指，第三，加徵關稅損人不利己，沒有讓美國「再次偉大」。白皮書引述美國機構和國際貨幣基金組織等研究數據，證明加徵關稅提高美國企業生產成本、抬升美國國內物價、影響美國經濟增長和民生、阻礙美對華出口，同時給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰，給經濟全球化趨勢造成重大威脅。

文章強調，白皮書明確提出，雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅，採購要符合實際，同時確保協議文本平衡，符合雙方共同利益。作為貿易戰被迫反擊的一方，中方一貫主張通過對話來解決問題，理性對待中美經貿摩擦不過，磋商是雙方的事情，需要中美雙方相向而行。對於貿易戰，中國「不願打，不怕打，必要時不得不打」的態度一直沒變。