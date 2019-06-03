【中美貿易談判】人民日報：磋商嚴重受挫　責任完全在美方

中國國務院新聞辦公室周日（2日）發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，批評美方在中美經貿談判中三度違背共識、出爾反爾、不講誠信，為兩國的磋商帶來數次波折，強調磋商嚴重受挫責任完全在美方。 官媒《人民日報》周一（3日）也發表題為「磋商嚴重受挫，責任完全在美方」的評論文章，指出觀察中美雙方在經貿問題上秉持的態度、採取的行為，可看到國家信譽、道義擔當上的明顯區別。美國挑起經貿摩擦損害兩國和全球利益，在磋商中出爾反爾、不講誠信，而中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場。

特朗普上月曾經指中國在貿易談判上推翻承諾。（資料圖片）

文章指出，中美經貿磋商開啟以來，中方坦坦蕩蕩、開明包容、高度負責，6月2日發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書即為明證。這份白皮書系統梳理中美經貿摩擦的來龍去脈和磋商基本情況，闡明中方原則立場，是中方繼2018年9月《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》以來，第二次就中美經貿問題發表白皮書。中國的立場和決心一以貫之，正大光明。

文章續指，中美經貿摩擦背後的「始作俑者」美方奉行「美國優先」政策，對外採取一系列單邊主義和保護主義措施，動輒使用關稅「大棒」，將自身利益訴求強加於他國。那些標着「201」「232」「301」號牌的一系列單邊調查，對包括中國在內的各主要貿易夥伴頻頻出手，攪亂全球經貿格局。

文章認為，美國無視中美經濟結構、發展階段特點和國際產業分工現實，堅持認為中國採取不公平、不對等的貿易政策，把美國對華貿易逆差當作「吃虧」，並採取單邊加徵關稅措施。但種種事實表明，以為憑藉霸權主義就能讓美國「再次偉大」，不僅是嚴重誤判，而且是對世界和平發展的嚴重威脅。

國新辦副主任郭衛民展示白皮書。（VCG）

文章援引白皮書中的數據指，受中美經貿摩擦影響，美國對華出口連續8個月下降；2018年中國企業對美直接投資57.9億美元，同比下降10%；2019年及未來4年美國GDP或將逐年減少640億至910億美元；若美國對所有中國輸美商品加徵25%的關稅，美國國內生產總值將減少1.01%，就業崗位將減少216萬個，一個四口之家每年支出將增加2294美元，這才是美國「吃虧」的事實。

指美經貿政策拖累全球經濟

文章寫道，美國一些政客一味挑事找「虧」吃，還要把世界經濟「拖下水」。世界貿易組織將2019年全球貿易增長速度由3.7%下調至2.6%，世界銀行、IMF等國際組織紛紛調低2019年世界經濟增長預期。經濟全球化時代，中美經濟高度融合，共同構成完整產業鏈。可惜原本互利共贏的兩國經濟，被當前美方愚蠢、扭曲的經貿政策折磨，「讓世界經濟的天空也布滿陰雲。」

文章進一步指，美國一些政客圍繞中美經貿磋商閃爍其詞，中方發布的白皮書明確點出美方三次出爾反爾、違背共識的行為。美國霸凌主義態度和極限施壓手段暴露無遺。白皮書再一次向世界宣明，中國政府始終認為，以貿易戰相威脅，不斷加徵關稅的做法無益於經貿問題的解決。雙方只有相向而行，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，才能順應世界各國期待。

（人民日報）