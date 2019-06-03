江蘇連雲港近年最大偷運洋垃圾案　兩男走私1100噸冶煉廢渣被判監

江蘇連雲港兩名分別姓徐和姓盧的男子從泰國一公司購買冶煉廢渣1100噸，入關時謊稱銀礦向海關進行申報，結果被查。 他們近日被法院以走私廢物罪判刑，分別入獄6年半及5年。

今次是近年來連雲港市中院審理的涉案數量最大的走私廢物刑事案件。(現代快報)

案情指2017年6月至8月期間，兩名男子合伙出資296萬元人民幣，從泰國一家名為「K.A REUSE AND RECYCLING」公司購買冶煉廢渣1100噸。隨後，姓盧的被告指使涉案貨物進口代理公司人員以銀礦為名，偽造合同、發票等報關單證明，向連雲港海關申報進口銀礦550噸，但被海關查獲。

連雲港市中級人民法院認為，兩名被告人違反國家法律法規，逃避海關監管，將目前禁止進口的境外固體廢物1100噸運輸進境，已構成走私廢物罪，且屬共同犯罪。鑑於涉案固體廢物均已退運出境以及二被告人具備其他法定、酌定情節，法庭依法以走私廢物罪判處將姓徐的被告處有期徒刑六年六個月，並罰款四十萬元，姓盧的被告被判處有期徒刑五年，罰款三十萬元。

2017年7月18日，國務院辦公廳印發了《關於禁止「洋垃圾」入境，推進固體廢物進口管理制度改革的實施方案》，對固體廢物的進口進一步從嚴管理。此案也是近年來連雲港市中院審理的涉案數額最大的走私廢物刑事案件。

（現代快報）