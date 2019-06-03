【中美角力】傳渤海試射新型導彈　中國打出組合拳應對貿易戰

中方在周日（6月2日）這一天動作連連，既發表有關中美貿易談判的白皮書，國防部長魏鳳和在新加坡發表強硬演講，南海軍演更同時安排在這一日。此外，也有傳軍方在渤海試射新型導彈。 有分析指在渤海試射的是新型國產潛射洲際導彈「巨浪3」（JL-3）。因為新加坡的香格里拉對話日程一早已確定，中方看來是有意選擇這兩天來發表白皮書及從事相關軍事行動。這一連串舉動或給中美角力帶來後續影響，特別是本月底的G20峰會。

6月2日，多地網民爆料，稱凌晨4時許在夜空中發現一個發光體在緩慢移動。（網絡圖片）

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報道稱，關於6月2日的渤海導彈試射，北京有關方面暫未公開宣布，但卻通過網絡發出了大量消息，先是5月31日遼寧海事局宣布了6月1日上午7時至下午1時渤海及渤海海峽有軍事任務，劃定禁止駛入區域，但當天並未有任何消息傳出。

6月2日，遼寧海事局再度發出禁航令，區域範圍與上次一模一樣，禁航時間為當日凌晨2時30分至中午12時，航行警告僅提前3分鐘發布。隨後，內地網絡就有多地網民爆料，稱凌晨4時許在夜空中發現一個發光體在緩慢移動，從上傳的圖片中可見，發光體尾部有火焰狀光芒。

南京紫金山天文台研究員趙海斌表示，從相關圖片看，該發光體不太可能是自然天體，估計「應該是從地面上打上去的」。多名內地網友猜測在渤海試射的是新型國產潛射洲際導彈「巨浪3」（JL-3），巨浪系列導彈是中國研發的由潛艇發射的洲際彈道導彈，預計在2020年服役。

「巨浪-3」被認為是中國正在開發的第三代潛射洲際彈道導彈的代號，射程超12000公里，可攜帶單個和多個核彈頭。此前美媒稱，「巨浪-3」據信會被搭載在096型彈道導彈戰略核潛艇，該導彈改進自東風-41型陸基洲際彈道導彈，在中國近海發射即可覆蓋美國全境。

對此，不少網民分析稱，「這是給香格里拉輸送『真理』」，「炮彈的射程即是真理，實力決定話語權。比在香格里拉將軍的喊話，比貿易戰商務部譴責，比外交部的遺憾都好使，都管用，更具威懾力」。也有分析稱，此次試射導彈只是時間上的巧合，正好到了這個時間節點，但其對外所釋放的信號不言而喻。

馬來西亞總理馬哈蒂爾日前表示，希望美國對中國做出讓步，並警告談判失敗可能導致軍事衝突。（資料圖片）

馬哈蒂爾：談判失敗或致軍事衝突

與此同時，中國海事局發布公告，2日清晨6時30分到傍晚6時30分，在西沙群島永興島以南一片海域也因「軍事訓練」，禁止駛入，同一海區因同樣原因在4日清晨6時30分至中午12時30分又將封閉。

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）日前在日本出席活動表示，希望美國對中國做出讓步，並警告談判失敗可能導致軍事衝突。

5月31日，中國商務部宣布，將建立不可靠實體清單制度。分析指中國此舉猶如讓外企頭上懸着一把利劍，其旨在效仿美國之前所作出的舉措。

6月1日，中國對美新一輪反制措施正式生效：對原產於美國約600億美元進口商品，分別加徵5%至25%不等的關稅；

６月2日上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。反駁美國對中國的指控，首次將一年多來中美貿易談判美方三次「出爾反爾」的經過詳列出來，指責美方三番五次的變卦，要完全負起責任。顯示中國在原則問題上絕不退讓。