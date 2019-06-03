海南廢止舊法遭誤讀為開放嫖賭　官方：堅決不搞黃賭毒

海南省人民代表大會常務委員會發出公告，宣布自6月1日起，通過廢止14項地方性法規和法規性決定，其中包括禁止賭博、取締賣淫嫖娼、彩票罰款等規定。消息一出，立即引起廣泛關注。有媒體誤認為海南不再禁止賭博、不再取締賣淫嫖娼。 海南省人大法制委員會負責人2日（周日）接受官媒採訪，表示海南堅決不搞黃賭毒，又解釋稱涉及賭博、嫖娼、彩票罰款的舊法已不合時宜，目前已有其他法律代替。

海南建自貿港發展博彩業引關注。（視覺中國）

早前公告指出，海南省第六屆人民代表大會常務委員會第十一次會議決定，通過廢止14項地方性法規和法規性決定。當中最值得關注的，包括《海南省禁止賭博規定》、《海南省取締賣淫嫖娼規定》及《海南省人民代表大會常務委員會關於批准<海南省彩票管理辦法>設定罰款的決定》。

海南省人大法制委員會負責人解釋，《海南省禁止賭博規定》、《海南省取締賣淫嫖娼規定》是1988年建省時出台的。但由於《中華人民共和國治安管理處罰法》等新的法律法規對打擊賭博、賣淫嫖娼違法行為作了詳細規定，海南省這兩條法規當時的主要依據《治安管理處罰條例》已於2006年被廢止，涉及的主要制度勞動教養制度已於2013年被廢止，實踐中已不執行這兩件法規，因此海南省人大常委會決定廢止這兩件法規。對於賭博、賣淫嫖娼等違法行為，海南依據《中華人民共和國治安管理處罰法》等法律進行嚴厲打擊處罰。

對於《海南省人民代表大會常務委員會關於批准<海南省彩票管理辦法>設定罰款的決定》的廢止，海南省人大法制委員會負責人解釋道，《海南省彩票管理辦法》是海南省人民政府於1993年制定的規章，已被2004年2月26日海南省人民政府通過的《海南省人民政府關於廢止<海南經濟特區產權交易市場管理辦法>等23件規章的決定》（海南省人民政府令第170號）廢止。鑑於海南省政府規章已被廢止，被授權對像已不存在，因此海南省人大常委會決定廢止該決定，對彩票的管理和對違法行為的處罰依據國務院《彩票管理條例》進行管理和處罰。

（綜合報道）