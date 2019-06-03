【中美貿易戰】官媒公開最新稀土分離技術　料加重美國擔憂

中國欲打稀土牌反制美國，原因在於北京擁有稀土儲量和技術雙重優勢。為加重砝碼，中國官方披露在該領域的最新技術。 具有官方背景的中國《科技日報》於周一（6月3日）報道稱，中科院海西研究院廈門稀土材料研究所孫曉琦團隊發明新型萃取沉澱劑，使中國在稀土採選分離技術上繼續保持全球領先地位。 分析指中國掌握稀土產業的先進技術，會加重美國對中國打稀土牌的擔憂。

習近平早前視察江西稀土企業，被指釋放出打稀土牌的強烈信號。（新華社）

報道稱，該技術神奇之處在於可與稀土形成固體萃合物，並可以反覆萃取和循環使用，提升稀土分離富集效率，避免傳統技術產生的三廢污染。

早年，在有「稀土之父」之稱的徐光憲的帶領下，中國在稀土採掘、冶煉、分離提純方面佔據領先地位，建立完整的稀土資源利用產業鏈，成為全球儲量最大、產量最大和出口量最大的國家。不過，傳統的稀土分離提純技術帶來環境治理成本較高等問題。

目前，孫曉琦團隊已構建新型的清潔高效稀土分離技術體系，包括新型萃取劑和分離材料、稀土礦浸出液富集技術、重稀土分離工藝、離子液皂化技術、放射性廢渣綜合處理技術等。

報道強調，該團隊這項工作相繼在《美國化學工程師學會會誌》、《美國化學會可持續化學與工程》等期刊發表，並入選英國化學工程師學會全球獎、中國稀土學會傑出工程師獎。

據悉，稀土金屬廣泛運用於從智能手機、電動汽車、鐳射儀器，到軍用發動機和衛星等高科技行業。（資料圖片）

美國建立稀土產業鏈需15年

觀察人士指，《科技日報》這篇關於稀土分離提純技術最新的報道將加重美國的擔憂。因為即便在傳統技術上，美國也十分落後於中國。據稱，美國要建立完整的稀土利用產業鏈，至少需15年時間。

在美國重啟對華貿易戰，打壓後者科技企業後，中國上下造勢欲動用三大王牌之一的稀土來反制美國。特別是國家主席習近平視察江西稀土企業以及官媒喊出「勿謂言之不預」，釋放出強烈信號。

但也有不少聲音指中國過於樂觀，稱美國不僅擁有巨量的稀土儲量，同時也在全球布局稀土利用產業鏈。但實際情況是，北京欲發動的「稀土戰爭」已讓美國上下產生十足的警惕和戒心。