「錯運」華為包裹遭遇信任危機　FedEx入華往事被揭

「錯運」華為包裹事件持續發酵，美國聯邦快遞在華開展業務35年以來，遭遇信任危機並受到國家有關部門立案調查。有內媒曝光其背景及往事。

據內媒《新京報》報道，作為全球物流業巨頭之一，聯邦快遞是最早進入中國市場的。1984年，成立11年的聯邦快遞便以中外合作的方式進入中國。這甚至要早於1985年進入中國的芯片巨頭英特爾和另一家高科技企業惠普以及1992年在北京設立代表處的微軟。

報道指出，聯邦快遞首先在上海設立了辦事處。1995年，聯邦快遞收購了當時唯一可以直飛中國與美國的常青國際航空公司，開通了上海往返美國的定期航班，成為第一家由美國直飛中國的國際快遞物流公司。2007年，聯邦快遞推出中國國內快遞業務。

聯邦快遞「錯運」華為包裹，被外界認為是在配合美國政府打壓。（VCG）

另據路透社報道，2018年度，美國和中國之間的貿易約佔聯邦快遞總收入的2%。不過，聯邦快遞在中國國際業務上的優勢也正在被中國民營快遞公司所打破。

此外，亞馬遜於2019年初明確表示將與聯邦快遞競爭，聯邦快遞所要面臨的競爭壓力逐漸增大。然而，聯邦快遞違規轉寄華為包裹一事，令其遭受前所未有的信任危機。聯邦快遞於5月28日發表聲明道歉，但堅稱華為貨件是「被失誤轉運」。

央視6月1日發布消息，「美國聯邦快遞（Fedex）在中國發生未按名址投遞快件行為，嚴重損害用戶合法權益，已違反中國快遞業有關法規。國家有關部門決定立案調查。」

聯邦快遞則回應稱，「聯邦快遞高度重視我們在中國的業務。我們與華為技術有限公司以及所有中國客戶的關係，對我們十分重要。聯邦快遞要求自己為客戶提供高標準的服務。我們將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監管調查」。

但上述說法難以打消中國社會的質疑，大量網友表示，需要徹查才能保護中國用戶的合法權益，也期望中國其他物流企業趨勢崛起。

中國商務部也於6月2日強調，中國歡迎外企在華合法經營，但如果違反中國法律，那就需要按照中國法律調查，這無可厚非。