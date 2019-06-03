【中美貿易戰】中方白皮書揭談判秘辛　美國踩「政治紅線」致破裂

中美貿易談判面臨流產，事情走到這田地，據中方所發表白皮書，首先是美國「採取霸凌主義態度和極限施壓手段」，用邊打邊談的方式脅迫中國，如此步步進逼已令北京到了忍無可忍的地步，其次是美國不取消貿易戰開打以來所加徵關稅，無異於迫使中國簽訂城下之盟，「派兵」留守直到華府滿意為止，幾乎就是任由對方擺布，予取予攜。

6月2日，中方發表有關中美貿易談判的白皮書。（視覺中國）

簽不簽協議都似無分別

貿易談判講究的是互惠互利，但要令一紙協議得以長久生效，雙方都需要建立政治互信，從而確保有相信對方承諾的理由。在中方眼中，美國一年來都拿著大棒來勢洶洶，談了又推翻，推翻了又喊打喊殺，面對這樣的談判對手，即使滿足其合理訴求，也難保對方不會隨時再度發難。既然禮尚往來行不通，北京進而判斷簽不簽協議都似無分別，那就不如好好打一場吧。

其實華府不可能不明白，外交是內政的延伸，所有主權國家都要向國內民眾交代對外交涉結果，美國如是，中國也如是。然而事實證明，美國不單屢次於關稅戰線升級戰火，更廣為開闢新戰線，號召盟友對中國電訊業龍頭趕盡殺絕，更計劃針對一批中國高科技企業如海康威視，作出精準打擊。華府一而再，再而三企圖公然「欺侮」中國政府和企業，損害中國利益，試問又如何能預期中國民眾會乖乖妥協，任由外國踩在頭上呢？

經濟從來就和政治掛勾

各種經濟活動都是通過組織力量作資源分配，經濟從來就和政治掛勾，這一點在中美貿易談判也不例外，差別只在於如何界定談判所涉及的「活動」類別。中國的方向非常明確，就是集中在對外貿易範疇，談商品採購、知識產權保障和市場准入，而這一切的前提必然是中國的發展利益和步伐。然而北京在談判過程中，卻發現美方認定廣闊得多的談判範疇。

中方白皮書即提到，美國「堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求」，而有港媒即引述消息來源，指華府在最後一刻加入新要求，部份「直接影響中國的政治和社會穩定」，其中兩項分別是完全開放互聯網，以及就雲計算企業必須在華貯存所有數據，放寬相關規定。這些要求正好解釋了為何白皮書會特別提到：「中美雙方都應看到並承認國家發展的差異性、階段性，尊重對方發展道路和基本制度。」

國務院新聞辦公室今天（2日）發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。（資料圖片）

「一國的主權和尊嚴必須得到尊重」

中美貿易談判陷於僵局，北京認為美方「堅持不合理的高要價」是原因之一，貿易逆差沒可能單靠鉅額採購消除，但最關鍵的原因仍在於美方踩中了中國的「政治底線」。在中方看來，華府已經不是「在商言商」，而是以歐美西方的社會治理準則，強制中國遵從並改變現行體制，兼且無視中國作為「最大發展中國家」的定位，以及人均收入未達高水平的事實，勉強中國開放有待發展的產業領域，致使強大成熟的西方企業可以長驅直進。

「一國的主權和尊嚴必須得到尊重」，中方在白皮書再次強調這一條磋商原則。實則整份白皮書除了表明中方觀感，指控美國才是「出爾反爾」的一方，同時正亦是劃下3條「政治紅線」：在談判桌上需互相尊重，雙方才有執行協議的政治互信；協議內容當然亦要平等互利，國內民眾才會理解和接受；最後是無論如何都好，就貿易談貿易還可以，如果想越界觸及管治體制和發展模式，那就不必談了。