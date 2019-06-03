【六四三十】《環時》英文版：六四事件令中國對動亂免疫

明日（4日）是六四事件30周年。官媒《環球時報》英文版發表評論文章，直指事件已成為「褪色的歷史事件」（ a faded historical event），將其遺忘有助面對未來；而中國政府處理事件是一道歷史分水嶺，成功讓中國免於走向前東歐共產國家，如蘇聯及南斯拉夫的下場。

環時表示，六四事件已成為褪色歷史，遺忘有助面對未來。（AP）

文章以〈六四令中國對動亂免疫〉（June 4 immunized China against turmoil）為題，全文以「事件」（incident）形容六四，稱中國共產黨和中國政府已就事件定性，中國社會也對此進行全面總結。此後放棄事件的目的是幫助國家拋棄陰影，避免爭端，讓所有中國人民面對未來。

文章續指，雖然有人批評中國在這方面的「操作」（practice），但無疑取得了政治上的成功。事件僅一度困擾中國，而沒有成為長期的噩夢（nightmare）；六四的周年紀念亦從沒有成為風暴中心（the teeth of the storm），只是褪色的歷史事件，不再構成實際糾纏。

文章強調，中國政府當年處理事件是一道歷史分水嶺，成功讓中國免於走向前東歐共產國家，包括前蘇聯及前南斯拉夫的下場。而自六四事件後，中國成為世界第二大經濟體，人民生活水平大幅獲得改善，證明當局的決定有助於國家經濟起飛。

文章又表示，今天的中國並沒有重蹈30年前覆轍的政治條件。中國社會，包括知識分子均比當年更為成熟，亦看透蘇聯及部份阿拉伯國家的政治悲劇。現在明白國家透過進化而不是革命來不斷發展的重要性，也意識到在現實層面上的困難與複雜性。天安門事件作為中國社會的「疫苗」（vaccination），將大大提高中國未來發生任何大型政治動亂的抵抗力。

文章結尾指出，「外部勢力」（certain forces outside the Chinese mainland）每年都會在6月4日前後煽動民意且批評中國，當中包括兩類人，一是當年逃往外國的民運領袖，另外是西方政治家和傳媒。民運領袖對事件的認知停留在 1989年，拒絕「改正」對中國發展的認知，不能代表現在的中國大眾；而西方政客的態度取決於他們國家和中國的關係，「但中國人清楚知道，這些官員不是真心關注中國的人權狀況，只是借此作外交功具挑戰中國」。文章又強調，這些聲音不會對中國社會有實際影響，外國勢力的行動只是枉然。