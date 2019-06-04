【六四三十】韓國瑜：盼大陸開展政治體制改革　台灣民主可供借鏡

高雄市長韓國瑜今日（4日）透過聲明稿發表對六四事件的看法。他指六四是歷史悲劇，希望大家記取歷史教訓，不再重蹈覆轍。 他期待中國大陸執政當局有智慧處理過去歷史的傷痛，也能前瞻開展一個符合多數大陸民眾期待的政治體制改革，台灣的民主發展經驗可供借鏡參考。

韓國瑜對六四事件的4點看法如下：

1、30年前的六四是歷史悲劇。過去30年大陸的經濟發展讓人刮目相看，我們也期待面對過去歷史的不幸，大家都能記取歷史教訓，不能再重蹈歷史的覆轍。

2、兩岸在六四之後，在政治上採取不同的發展道路。由於歷經長期的隔閡，欠缺相互理解。當前兩岸主要差異在於制度和生活方式。

3、我們期待中國大陸執政當局，不僅要有智慧處理過去歷史的傷痛，也能前瞻開展一個符合大多數大陸民眾期待的政治體制改革。

4、作為同是炎黃子孫的台灣，早年也歷經過歷史的傷痛，也從威權體制蛻變成長為民主政治，這個過程和經驗不僅可以提供給所有的華人社會卓參。面對民主的深化，未來，我們不只要繼續推動台灣的民主發展，也希望台灣民主蛻變的過程與信念也可提供中國大陸在經濟改革開放取得巨大成果之後，進一步邁開政治改革開放的步伐的參考與借鏡。

（綜合報道）