三艘中國軍艦突訪澳洲　學者：意在凸顯在南太平洋的存在

當地時間周一（3日），三艘中國海軍艦艇抵達澳洲悉尼港。由於澳洲政府並沒有事先宣布中國軍艦訪問的消息，因此中國海軍的此次到訪令當地媒體頗感意外。 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱這是一次例行互訪，但有學者指這意在凸顯中國在南太平洋的存在。

當地時間周一（3日），三艘中國海軍艦艇抵達澳洲悉尼港，將在當地停留4天。（視覺中國）

此次在悉尼港停靠的中國軍艦為昆侖山號兩棲登陸艦、駱馬湖號綜合補給艦和許昌號護衛艦，合共有700名官兵。上述軍艦計劃在澳洲留到本周五（7日）。

《悉尼先驅晨報》的報道稱，中國艦隊此訪的時間敏感，中國防長魏鳳和剛剛在香格里拉對話會上就台灣和南海事務發出強硬演講，澳洲軍艦最近還在南海航行時受到中國海軍艦艇的跟蹤，飛行員稱遭到中國漁船的激光照射，這一說法遭到中方反駁。

澳洲總理：例行互訪

儘管當地媒體對中國軍艦訪問澳洲頗感意外，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱，對此次訪問時機的解讀是「過度分析」。他表示這是一次例行互訪，此前澳洲海軍艦隊也訪問了中國，而此次中國軍艦是在中東執行聯合緝毒後在返程期間順訪澳洲。

澳洲國立大學國家安全學院的院長麥德卡夫（Rory Medcalf）則在Twitter上質疑：「以往訪問澳洲的中國海軍艦船一般是單獨一艘護衛艦，而不是擁有登陸艦和700人的一個編隊」，此外「悉尼也不是從亞丁灣返航的一個適宜的中途停靠站，這到底是個甚麼情況？」他對此的分析是：「看起來是意在凸顯（中國）在南太平洋的存在」。

（綜合報道）