【六四三十】朱立倫：六四與台灣息息相關　民主是兩岸最大不同

參與國民黨黨內總統初選的前新北市長朱立倫4日（周二）在Facebook發帖，回應有關「六四跟台灣無關」的主張，指六四事件與台灣歷史息息相關，輕視六四是輕視了台灣一頁歷史。 朱立倫又向台媒表示，絕對不能遺忘六四事件，希望中國大陸不斷改變，尤其是要重視人權及民主。

台灣自由廣場擺放「六四坦克人」的氣球模型。（聯合報）

朱立倫指，有人強調「向前看」，認為這麼多年過去還提文革、提六四，是不給對岸面子。他不同意，因為即使三五十年過去，對於許多當年的親歷者或其家屬，這些記憶還沒過去。只有等到這些事件被正視，真相得以重建，責任能被釐清，教訓能被記取，才能安頓這些不安的記憶，重拾對公義的信心。

有人主張「六四是中國的事，跟台灣無關」。朱立倫指，真正經歷過的人，會記得當年台灣社會如何為此同感悲愴，更會知道六四帶來的衝擊，又是如何牽動著年底柏林圍牆抗爭、隔年台灣三月學運的情緒。其實六四從來不只是中國大陸的事，更是牽動到全球歷史的一個重要事件；輕視六四，也輕視了台灣一頁歷史。

朱立倫稱，早前六四30周年研討會在台北召開，有許多六四事件的親歷者與研究者從香港、大陸、歐美各地到台灣參與。主辦單位指這個會議只能在台灣辦，這凸顯出今日台灣的自由民主開放，對於全球華文世界的特殊價值。

由華人民主書院主辦的「六四三十周年紀念研討會」首度在台灣舉辦。（許陳品攝）

朱：絕對不能遺忘六四

朱立倫同日接受台媒採訪時又表示，雖然六四距離現在30年，但是絕對不能遺忘。朱立倫指出，民主自由是台灣最重要的基本價值，人權更是台灣最驕傲的部分，這是兩岸最大的不同，台灣要更珍惜民主，也希望中國大陸不斷改變，尤其是要重視人權及民主。

（綜合報道）