【六四三十】美國大使館Twitter接連發文紀念　微博上卻隻字不提

時值六四事件30周年，美國駐華大使館的官方Twitter接連發文紀念，又轉發訪問當年參與學生及流亡作家的片段。 然而，大使館的官方微博至今隻字未提六四，反而是不少網民留言要求一視同仁，「請你們不要小瞧我們的微博。有本事兩邊內容發一樣的」。

美國駐華大使館在Twitter上連續發文，分別稱「我們向30年前在天安門廣場勇敢地挺身而出爭取自身權利的中國人民的英雄們致敬。發生的事件仍在觸動我們的良知，以及全世界熱愛自由的人民的良知」、「我們呼籲中國釋放所有因爭取行使這些權利和自由而被關押的人，停止使用任意羈押手段，並改變將恐怖主義與宗教和政治表達混為一談的適得其反的政策」，皆是翻譯自美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有關六四事件30周年的聲明。

影片內容則是訪問當年的示威學生李恆青，以及流亡美國作家蘇曉康。李恆青在影片中指，1980年代中國社會開放，關心國家及未來的人愈來愈多，並希望擁有投票權，但所有事情都在六四事件後戛然而止。李恆青認為沒有自由是被中共控制下現今的中國政治體制，但「中共不是中國」、「正義或會遲到但總會來」，中國最終都會改變；蘇曉康則稱自六四事件後，中共加強黨政建設，變得更加專制，人民仍然沒有感到被公平對待，「只看到體制被操縱、人民被利用」。

至於在美國駐華大使館的官方微博上，至今只發布一些與六四事件完全無關的內容，例如有「現在就開始重視親子時間」及簡單介紹美國的社會保障體系。但不少中國網民顯然心知肚明，留言大多都意有所指。

美尸駐華大使館的官方微博隻字不提六四。（微博）

另一方面， 美國駐華多地使領館，包括北京、廣州、上海，甚至駐港總領事館，周二均有下半旗。據此前美國政府公布，下半旗是為向維珍尼亞州槍擊案的死難者致哀。但由於時間敏感，不少人認為同樣與六四事件有關。

2019年6月4日，美國駐港總領事館下半旗。（張浩維攝）

中國網民在微博上的留言：