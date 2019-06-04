【基因改造嬰】研究稱賀建奎「危險且愚蠢」　雙胞胎女嬰或會早逝

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年稱以「基因編輯」技術，成功在中國培育出可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，掀起海內外對倫理和醫學的爭議。 近日一篇發布在國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）的研究表示，事件的雙胞胎女嬰或會因基因變異而早逝，賀建奎的行為「極其危險且愚蠢」。

賀建奎透過基因編輯令一對新生雙胞胎對愛滋病免疫，事件令全球譁然。（梁鵬威攝）

賀建奎通過體外受精培育胚胎，再使用基因編輯技術改變「CCR5」基因，令一對能先天對愛滋免疫的雙胞胎女孩露露和娜娜在去年（2018年）誕生。其原理是，CCR5是人類免疫缺陷病毒（HIV）感染細胞的渠道，改造CCR5能令渠道受阻，以抵抗愛滋病毒。

不過，CCR5基因不僅是愛滋病毒侵入人體的渠道，它還有其他作用，倒如抵抗流感等其他病毒感染。加州大學伯克利分校以近41萬人英國人為樣本進行的研究顯示，體內只有CCR5變異基因的人，在78歲之前死亡的可能性高20％。該校教授Rasmus Nielsen說：「這樣看來，這樣的基因改變可能並不是大多人想要的......這樣做總體上會讓人變得糟糕。」

攜帶變異基因者早逝機會很大

英國弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）的羅賓（Robin Lovell-Badge）教授表示，目前仍未能完全預測基因編輯會對雙胞胎女孩產生什麼影響，但在研究中，攜帶變異基因的人早逝的機會很大。而賀建奎改造CCR5的方式與愛滋病病毒產生抗藥性的方式相似，但不完全相同，令事情進一步複雜。

羅賓教授表示，這項研究「再次表明，賀建奎改造CCR5基因的行為極其危險且愚蠢。」

（BBC）