相聲演員張雲雷去年底調侃汶川地震被批　青島當局調查取證

汶川大地震11周年當日（5月12日），內地著名大型專業相聲社團「德雲社」演員張雲雷之前的一段相聲演出遭人翻出，可見他以唐山、汶川、玉樹地震做題材，作為表演內容，遭到網友的炮轟和抵制。 據內媒4日（周二）報道，目前青島市文化執法局正在對此事進行調查取證。

德雲社相聲演員張雲雷和楊九郎，於2018年12月31日在青島跨年表演《大上壽》相聲節目時，一唱一和，稱「大姐遠嫁唐山，二姐遠嫁汶川，三姐遠嫁玉樹」，「三個姐姐多有造化，都是倖存者。」（北京日報）

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據早前報道，德雲社相聲演員張雲雷和楊九郎，於2018年12月31日在青島跨年表演《大上壽》相聲節目時，一唱一和，稱「大姐遠嫁唐山，二姐遠嫁汶川，三姐遠嫁玉樹」，「三個姐姐多有造化，都是倖存者。」相聲演出在本年5月12日遭人翻出後，惹起不少網民不滿。張雲雷5月13日在微博上發文道歉。

青島市文化執法局工作人員向內媒透露，張雲雷那場演出是在青島新興體育館進行的，文化和旅遊部接舉報後下發督辦指令，「目前正在各方調查取證中」 ，對主辦方、落地方、演員及演出公司等各方如何處理，「等取證調查結束，結果將向社會公布」。

報道指，張雲雷引起爭議的演出遭人翻出後，不久就恢復了正常演出工作，而且票價被炒得更高。此前有黃牛表示有粉絲出價一萬元人民幣買前排票，要和張雲雷近距離接觸，但是也一票難求。

（綜合報道）