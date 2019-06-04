【中美貿易談判】美國指中國反悔　華外交部：顛倒黑白，強詞奪理

美國貿易代表辦公室（USTR）和財政部周一（3日）發表聯合聲明，對中方周日（2日）發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書表示失望，再次指出是中方反悔，並稱美方對中方採取的行動旨在制止中方貿易的不公平行為。 中國外交部周二（4日）回應指美方的聲明完全是顛倒黑白、強詞奪理，通過對話協商解決經貿摩擦才是正道。

據早前報道，美國貿易代表辦公室和美國財政部周一（3日）聯合發布一份聲明，稱中方周日（2日）發表的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書歪曲兩國貿易談判的性質和歷史，美方對此感到失望。聲明又指中美經過幾個月的討論，雙方就一些重要問題達成了協議，然而中方最後在達成共識的重要內容上反悔。聲明又稱美方對中方採取的行動旨在制止中方在貿易上的不公平行為，這些不公平的貿易行為和其他行動每年給美國及其企業造成數千億美元的損失。

美國指中國在貿易談判中反悔，中國外交部發言人耿爽表示，美方完全是顛倒黑白、強詞奪理。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽4日表示，美方的聲明完全是顛倒黑白、強詞奪理。中方《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書完整準確地還原了中美經貿磋商的過程，介紹了事實真相。在中美經貿磋商每次經歷的波折，都是由於美方出爾反爾、違背共識、不講誠信造成的，美方指責中方在磋商中開倒車完全是歪曲事實、倒打一耙。

至於美方指責中方從事不公平的貿易行為，耿爽指去年9月24日，中方發布了《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，該白皮書對美方在貿易逆差、知識產權、技術轉讓等方面對中方的不實指責一一批駁。美方3日的聲明提及的觀點不過是老調重彈。

外交部：通過協商解決摩擦才是正道

耿爽最後指，通過對話協商解決經貿摩擦才是正道。在相互尊重、平等相待、誠信守諾的基礎上達成一份互利雙贏的協議，不僅符合中美兩國雙方的利益，也是國際社會的普遍期待。加徵關稅不但不會使美國再次偉大，只會使美國受到傷害。中方有決心、有能力來維護自身的合法正當權益，中方希望美方能夠早日認清形勢、回歸正軌，同中方相向而行。

（綜合報道）