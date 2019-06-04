【觀察】多部門發赴美安全提醒　中美角力影響向民間蔓延

4日，外交部、文化和旅遊部在國務院新聞辦公室發布了赴美安全提醒。而就在3日，中國教育部剛剛經發出了赴美留學預警。 美國方面，近來中國籍學者和學生亦受到不小影響，此外還有政治人物試圖推進立法，限制中國留學生前往美國求學。而設在美國的學術機構，如IEEE等，也都清晰感受到美國政府的壓力。 在中美對抗戰日趨激烈的大趨勢下，兩國對抗的影響越來越大，正逐步蔓延到民間。

外交部領事司副司長陳雄風指出，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美中國公民。（網絡圖片）

對於此次官方發布的赴美安全體系，外交部領事司副司長陳雄風指出，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美中國公民，外交部現發布在美國注意安全的相關提醒。

陳雄風又表示，中方已多次就中國公民被騷擾向美方表達關切，中國外交部提醒赴美中國公民注意相關安全風險，是完全應該的事情。他還表示，希望美方採取更加積極的措施，使兩國人員往來更加便利，進而為兩國各領域交流合作創造更好的條件。

而文化和旅遊部辦公廳副主任、新聞發言人喻劍南則表示，近期美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，文化和旅遊部提醒中國遊客，充分評估赴美旅遊風險，及時瞭解旅遊目的地治安、法律法規等信息，切實提高安全防範意識，確保平安。

IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers），即國際電氣與電子工程師協會，是當今世界電子、電氣、電腦、通信、自動化工程技術研究領域最著名、規模最大的非營利性跨國學術組織。（資料圖片）

實際上，昨天（3日）中國教育部也發布了2019年第1號留學預警。這份預警說，一段時間以來中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查週期延長，有效期縮短，以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員正常赴美學習或在美國順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生學者，出國留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應準備。

雖然官方並未表明所發的語境和當前中美貿易戰有關，但觀察者仍不難看出中方此舉暗含的對美對抗之意。

不過，中方舉措並非單方面肆意而為，美國對中國學者、留學生、企業的打壓早已開始。

近期華為被封殺事件已經鬧得沸沸揚揚，而受華為被封殺時間影響，此前學術機構國際電氣與電子工程師協會（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）一度禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人，引起中國學術界震動。雖然3日，IEEE又宣布解除對華為員工編輯和審稿的限制，但此事給學術界帶來的衝擊顯然不會就此消退。

去年3月，生物學期刊《細胞》（Cell）線上發表了世界首例亨廷頓舞蹈症基因敲入豬的研究成果。圖片正中為李曉江。

美國媒體及政界人士近年一直指責中國盜竊美國技術，侵犯美國知識產權，並將許多中國留學生和中國籍學者視為潛在間諜。支持美國總統特朗普的國會共和黨議員上個月還曾提出一項法案，旨在禁止中國軍方僱用人員或軍方資助的人取得來美的學生簽證和研究人員簽證。

而就在上個月，美國埃默里大學（Emory University）的中國籍終身教授李曉江，其於該大學實驗室突遭關閉，實驗室工作人員也被遣散。

除此之外，美國還從5月31日起執行簽證新規定，要求中國簽證申請人提交過去5年來的個人社交媒體賬號信息，電郵地址以及電話號碼，只有申請外交簽證和官方簽證者可以豁免這些規定。這也意味著，以後中國人無論以何種理由申請赴美，就必須面臨各種可能的言論審查。

隨著中美對抗日趨激烈，受影響的不再僅僅是大企業或特定行業（如大豆）的從業者，一般民眾亦開始親身感受到其「威力」，而這場對抗目前還不過剛開始。