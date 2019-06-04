【中美貿易戰】打稀土牌如箭在弦　中方意在催生「良性談判」？

中美貿易戰開打以來，美國使出連環組合拳，從加徵關稅到封殺華為，精準打擊中方的貿易結構、產業生態和商業信譽。一年多以來，中方一向是先禮後兵，於萬不得已是才作出「對等還擊」，例如對美國商品加徵同等關稅，但相對而言似乎非常克制，竭力營造中美貿易談判的良好氛圍，直到華府一個月前再度發難，北京才改變口風，公開指責美方「出爾反爾」，極限施壓兼且惡人先告狀。

中國電訊業界龍頭華為在全球5G業務佔領導地位，但在封殺令陰影下，同樣是前途未卜。（資料圖片）

帶有一「稀」字不代表稀土罕有

配合口風的轉變，今天的中國又做了甚麼呢？按官方講法，要亮出的第一張「王牌」就是稀土。稀土的殺傷力又有多大呢？美國早有稀土戰略儲備，市面也有稀土替代和回收技術，減低依賴度，而帶有一「稀」字，不代表稀土罕有得非中國供應不可，美國、日本和澳洲等地均蘊藏可觀稀土量，只是礙於環保和成本，所以寧願花錢由中國做「骯髒工作」。

斷供稀土供應不會嚇倒美國，中國政府只要約略看看數據就會懂得，沒可能不明白這淺而易見的事實，那麼打稀土牌的目標何在呢？中國佔全世界大部份供應，足以阻礙美國晶片以至戰機的生產製造，擾亂華府的高端供應鏈，令美國軍方緊張擬定對策，負面影響可以持續兩三年，至少令華府疼痛煩惱一陣子。實則官方打稀土牌，大概是宣示關稅以外的談判籌碼，同時用作為強力的抗議手段。

中興和華為遭封殺足以為鑑

除了揚言要打稀土牌，中方同時宣告立「實體清單」，潛台詞就是參照美國封殺華為，「挑選」中國特別敏感的美國企業，以其人之道還治其人之身。具體會包括甚麼企業呢？有可能是備受中國消費者追捧的蘋果公司，有可能是依賴中國企業訂單的波音公司，也有可能是捲入華為風波的聯邦快遞公司。總而言之，中國在產業鏈上所佔地位，加上龐大消費市場，足以令這些巨企損失慘重。

中方會擬出怎麼樣的清單，沒人說得準，清單所涉及的禁令範圍有多廣，同樣沒人說得準，但如果尋求與美國的「實體清單」對等，或者需要三思而後行。單講中國電訊業界龍頭中興和華為，前者一遇美國封殺，立刻陷於癱瘓狀態，幾乎陷於沒頭之災，後者雖則強大得多，在全球5G業務佔領導地位，但在封殺令陰影下，同樣是前途未卜，由手機生產到晶片設計，各生產環節都一定能抵受美企斷供的威脅。

習近平早前視察江西稀土企業，被指釋放出打稀土牌的強烈信號。（新華社）

始終會是處下風的一方吃虧

中國官方從不諱言，科技實力遜於美國，核心技術亦把握不足，中國企業家更反覆提到，國內基礎科學和應用科研都是「站在巨人肩上」。中國頂尖企業尚且如此，假如強行在「實體清單」一事對美以牙還牙，以眼還眼，始終會是處下風的一方吃虧。對於自己手上多少牌，中國政府難道會不知道嗎？與打稀土牌一樣，設置「實體清單」，大概都是抗議手段和宣示談判籌碼。

既然兩張牌都似有問題，那麼是否就自廢武功不作反擊呢？這當然不是，尤其是打稀土牌已經呼之欲出，中央官媒和部委都已或明言或暗示，而「實體清單」擬定亦已正式公告，難以想像會不了了之。況且兩張牌要打到甚麼地步，有很大迴旋空間，中國可以「加強」稀土出口的審批程序，毋須完全斷供，而「實體清單」亦可以限於「加強」清查帳目和銷售手法，毋須達致封殺令效果。

「勿謂言之不預也」的真正意義

作為談判手段，中國打這兩張牌，比較能調較反擊的程度，一步步引導美國商界重新認識清楚，中國是全球化經濟不可或缺的一員，無謂緊跟白宮損人不利己的鬥爭策略。更為要者，中國意在表明美國如果真的再橫加打壓，北京同樣有能力重創美國經濟，將美國產業鏈拖到進退兩難的局面，致令社會整體都承受貿易戰的巨大壓力，這就是官方宣傳「勿謂言之不預也」的真正意義。

中國不怕打貿易戰，但講到底亦不想打貿易戰，以至落得兩敗俱傷，所以提到稀土和實體清單，用意都不是尋求「惡性報復」，而是拿來催生「良性談判」。官方口徑轉趨強硬，並提出非關稅反制措施，同時亦表示未關上談判大門，實則外界即寄望在6月G20峰會和11月APEC峰會，中美元首有可能再度會晤，雙方在最高決策層達成共識，至少令談判進程得以重啟。