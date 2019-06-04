中國發赴美安全提醒　央視：華人被視為「間諜」　美執法帶有歧視

中國外交部、文化和旅遊部周二（4日）在國務院新聞辦公室發布赴美安全提醒，有效期均至今年年底。而在前一天（3日），教育部也發出了赴美留學預警。 《央視》4日發表評論表示，美國作為中國公民出境的一個主要目的地，治安環境正在惡化，旅遊風險不斷提升，甚至執法的指向性與歧視性也愈發明顯。這不僅危及中國公民的人身安全，也嚴重損害中國公民的合法權益，中國有關部門因此不得不發布安全提醒。

在中美貿易戰日趨激烈的大趨勢下，兩國對抗的影響越來越大，正逐步蔓延到民間。（資料圖片/視覺中國）

評論開首先列出數據稱，出國工作和旅遊的中國人越來越多，中國公民出境旅遊近1.5億人次，同比增長14.7%，中國蟬聯全球最大出境旅遊客源國。然而，美國去年接待中國旅客人數卻同比下降5.7%，不到300萬人次，為15年來首次下滑。這背後的原因就是美國的安全環境越來越惡化。

評論指出，今年以來，美國發生多起中國公民遭盜竊和搶劫事件，以及上百宗嚴重槍擊案。不僅給美國社會造成嚴重恐慌，也進一步證明了美國是世界上犯罪率最高的國家之一。

外交部、文化和旅遊部4日在國務院新聞辦公室發布了赴美安全提醒。（資料圖片/視覺中國）

評論又認為，中國有關部門發布安全提醒，是應對當前美國治安環境正在惡化，旅遊風險不斷提升，甚至執法的指向性與歧視性也愈發明顯的必要舉動。

評論稱，近期不少中國公民在出入境美國時或在美停留期間，遭到美方執法機構的無端盤查騷擾，尊嚴和安全都受到威脅。不僅如此，美國一些政客基於個人政治目的對中國進行污蔑和攻擊，把每個中國人都視為「間諜」，想讓美國民眾患上「恐中症」。

評論最後指，相信中國遊客會依據各自實際，對赴美計劃進行綜合評估，作出謹慎選擇；在美中國公民和中資機構也會加強防範，妥善保護好自己。而中方發布的風險提示，應該引起美國方面的警醒，儘快改善安全環境，保障赴美中國遊客的合法權益，為兩國人員往來提供便利。「一個安全環境改善的美國，才會吸引更多中國遊客。」

（央視）