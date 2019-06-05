【六四三十】蔡英文指大陸遮掩真相　國台辦：信口雌黃

今年是六四事件三十周年，台灣總統蔡英文周二（4日）在Facebook上表示，中國大陸政府還想繼續遮掩六四真相，又以香港作為「自由倒退的例子」，指「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷侵蝕「兩制」。 大陸國台辦於同日回應稱，蔡英文的言論「信口雌黃，污衊攻擊大陸，煽動兩岸對立」。

蔡英文3日接見「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團，圖左為民運人士陳破空。（中央社）

據早前報道，蔡英文4日在Facebook發帖，提及日前打算來港參與六四紀念活動的學運領袖封從德在香港機場遭到遣返，以及大陸國防部長魏鳳和在新加坡的「香格里拉對話」上有關六四事件的發言，表示「這都顯示出，中國政府不僅沒有打算反省當年的錯誤，還想繼續遮掩真相」。

蔡英文又以香港作為「自由倒退的例子」，指「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷侵蝕「兩制」。這個現象凸顯了民主和威權兩種制度，並不可能共存在一個國家內部。

國台辦：蔡煽動兩岸對立

大陸國台辦發言人安峰山在回應蔡英文的言論時指，在中國共產黨的堅強領導下，中國堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅持改革開放，取得了舉世公認的輝煌成就，這是有目共睹的。

安峰山續指，民進黨一些政客出於一黨一己之私，大放厥詞，信口雌黃，污衊攻擊大陸，煽動兩岸對立，製造兩岸敵意，破壞兩岸關係，挾洋自重，損害台灣同胞和中華民族利益，其政治用心之險惡路人皆知。

安峰山最後稱，台灣前途在於祖國統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。海峽兩岸和平統一，中華民族實現偉大復興的歷史潮流，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。

（綜合報道）