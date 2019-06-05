習近平今訪俄　內媒統計：與普京6年來會晤近30次

國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，周三（5日）至周五（7日）對俄羅斯進行國事訪問，除了會出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇，亦會為早前已落戶莫斯科動物園的大熊貓「如意」和「丁丁」舉行熊貓館開館儀式。 習近平和普京多年來保持密切交往，據新華社統計，2013年以來，兩國元首在雙、多邊場合會晤近30次，下文列舉兩人部分會晤及互訪紀錄。

2013年3月22日，習近平在莫斯科克里姆林宮與普京舉行會談。（新華社）

相互訪問頻繁

2013年3月22日至24日，習近平將俄羅斯作為就任國家主席後的首訪國。兩國元首共同簽署了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於合作共贏、深化全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。

2014年5月20日至21日，普京對中國進行國事訪問並出席在上海舉行的亞洲相互協作與信任措施會議第四次峰會。兩國元首共同簽署《中俄關於全面戰略協作夥伴關係新階段的聯合聲明》。

2015年5月8日至10日，習近平出席在莫斯科舉行的紀念衛國戰爭勝利70周年慶典並訪問俄羅斯。兩國元首就絲綢之路經濟帶建設和歐亞經濟聯盟建設對接發表聯合聲明。

2016年6月25日，普京對中國進行國事訪問。此訪恰逢《中俄睦鄰友好合作條約》簽署15周年和中俄戰略協作夥伴關係建立20周年。兩國元首共同簽署並發表3份重要聯合聲明，還見證簽署30多項合作文件。

2017年7月3日和4日，習近平對俄進行國事訪問。兩國元首舉行多場會談會見並簽署中俄關於進一步深化全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。普京為習近平頒發俄羅斯國家最高勳章「聖安德烈」勳章。

2018年6月8日至10日，普京對中國進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議。兩國元首一致同意，秉持世代友好理念和戰略協作精神，拓展和深化各領域合作，推動新時代中俄關係在高水平上實現更大發展。習近平還向普京授予首枚中華人民共和國「友誼勳章」。

俄羅斯總統普京獲頒中國首枚「友誼勳章」。（路透社）

多次出席對方舉辦重大活動

2013年9月5日至6日，習近平赴俄羅斯聖彼得堡出席二十國集團領導人第八次峰會。

2014年2月6日至8日，習近平赴俄南部海濱城市索契出席第二十二屆冬季奧林匹克運動會開幕式。

2014年11月9日，普京來華出席在北京舉行的亞太經合組織第二十二次領導人非正式會議。

2015年7月8日至10日，習近平赴俄羅斯烏法出席金磚國家領導人第七次會晤和上海合作組織成員國元首理事會第十五次會議。

2015年9月3日，普京來華出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念活動。

2016年9月4日，普京來華出席二十國集團領導人杭州峰會。

2017年5月14日，普京來華出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

2017年9月3日至5日，普京來華出席在廈門舉行的金磚國家領導人第九次會晤和新興市場國家與發展中國家對話會。

2018年9月11日至12日，習近平赴俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）出席第四屆東方經濟論壇。

2019年4月26日，普京來華出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。其間，習近平見證清華大學向普京授予博士學位。

普京4月來華期間，清華大學向普京授予名譽博士學位，習近平也前往觀禮。（網絡圖片）

重要多邊場合經常會晤

2013年以來，兩國元首經常在金磚國家領導人會晤、二十國集團領導人峰會、亞太經合組織領導人非正式會議、上合組織峰會等多邊場合舉行會晤或見面。

2015年11月巴黎氣候變化大會期間，兩國元首舉行會見，就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

（新華社）