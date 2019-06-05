【觀察】習近平率頂級團隊訪俄　與普京聯手應對特朗普？

6月5日，中共總書記、國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問。這是習近平連任中共總書記和國家主席之後首次訪問俄羅斯，而在中美貿易戰不斷升級之際，此行亦備受外界關注。

在中美貿易戰不斷升級之際，習近平此行備受外界關注。（新華社）

中美貿易戰造成經濟前景不明朗。訪俄前夕，習近平接受俄羅斯主流傳媒採訪，就談到他對中國經濟前景的看法。習近平表示，中國改革開放40年來，經濟發展取得舉世矚目的成就，2019年以來，面對世界經濟增長和國際貿易有所放緩的大環境，中國經濟開局良好，主要經濟指標保持在合理區間。他同時強調，穩中向好、長期向好是中國經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。中國經濟平穩健康可持續發展具備充足支撐條件，中國完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。

中國領導層近期亦動作頻頻，習近平先是赴江西考察調研稀土產業，又在江西提「新長征」，暗示不懼美國圍堵。國家副主席王岐山、全國人大委員長栗戰書以及外長王毅，更是兵分三路前往德國與荷蘭、匈牙利、南非與歐盟訪問。

習近平訪俄或有「鞏固後防」意味

據報道，這次陪同習近平出訪的包括中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、中國國家發展和改革委員會主任何立峰等。這基本上是習近平出訪陪同團隊的「頂級配置」。普遍認為，在中美貿易爭端不斷升級的環境下，習近平訪俄有「鞏固後防」的意味；亦有分析稱，這是中國在應對美方極限施壓的思路，而美國的對華貿易戰和對俄制裁，亦讓兩國當下越走越近。

有美媒認為，習近平此訪是中國在中美貿易戰僵局中向俄羅斯抱團取暖、搬救兵：中俄若「聯手」，將直接損害美國利益，推動後冷戰時代的地緣政治轉變。但面對美方猜測，《俄羅斯報》報道指出，美國正實施非常激進的政經路線，但這並非俄中加強合作的驅動力。中俄走近有更多更重要的理由。

2013年3月，習近平就任國家主席後出訪俄羅斯，在莫斯科克里姆林宮與普京舉行會談。（新華社）

習近平與普京關係良好 6年來近30次會面

值得關注的是，2019年是中俄建交70周年，這次也是習近平連任中共總書記和國家主席後首次國事訪問俄羅斯。習近平出訪前接受俄媒訪問，對兩國關係評價稱，中俄全面戰略協作夥伴關係處於歷史最好時期，兩國政治互信牢固，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

中國外交部部長助理張漢暉也曾表示，習近平在訪問期間將參與一系列活動，慶祝俄羅斯與中華人民共和國建交70周年，兩國領導人的這次會晤將為加強兩國進一步合作提供新契機。

據了解，2013年3月22日至24日，習近平將俄羅斯作為就任國家主席後的首訪國，進行國事訪問。至今6年來，習近平和普京（Vladimir Putin）兩人互訪和在各種國際場合已經有近30次會面。2018年6月8日，習近平向普京授予中國首枚「友誼勳章」時說，「普京總統是我最好的知心朋友。」普京2014年接受中國《央視》採訪時亦曾提到，自己上次過生日時與習近平一起喝了伏特加，兩人就像大學生一樣，喝的時候還食着三明治。