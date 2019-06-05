【六四三十】王丹：大陸年輕人價值觀扭曲　視金錢比自由尊嚴重要

昨天（4日）是六四30周年，台灣《中央社》刊載對六四學運領袖之一王丹的最新專訪。如今成為人師的王丹，對於大陸年輕人不再知道六四不以為忤，但他說當年的過程是他生命中最大的熱情。 不過王丹又憂慮現今的大陸年輕人沒有他們當年的熱情，認為他們受到畸形經濟發展模式的洗腦，未能建立正確價值觀，視金錢比自由和尊嚴重要。

王丹認為，現今大陸年輕人未能建立正確價值觀，將有沒有錢當作價值判斷的最高一階。（中央社）

王丹在訪問中說，回顧30年前，他唯一驕傲的就是，他們上街、靜坐，「在全北京走來走去的，多累啊！最後還絕食，這是對生命多大的熱情啊！」直言這是生命最好的體驗。

王丹說，人活一輩子就這麼幾十年，幹過這麼件事，付出過這麼大熱情，不管結果怎麼樣，都是人生很大的成功。這就是高峰體驗，這不是很容易得到的，得到了，這輩子沒白活；沒得到，這輩子就白活了。

對於如今的大陸年輕人並不知道六四這段歷史，王丹不以為意地說：「不知道就不知道吧，不知道又怎樣呢？知道了，難道中國就實現民主化了嗎？不知道，難道中國就更專制嗎？也都不會吧！」

談起八九學運，無人不識「王丹」。這名北京大學歷史系學生，在89天安門民運中走在最前線，與吾爾開希和柴玲等擔起學生領袖之一，他亦與其他人以個人名義發起絕食請願，有關行動其後成為學運的轉捩點，引發各界聲援，學生運動轉為全民運動。（美聯社）

指年輕人無政治熱情如行屍走肉

話鋒一轉，王丹唯一擔心的卻也是大陸年輕世代沒有他們當年的熱情，認為他們對生活有着扭曲的價值觀。他說，如今大陸年輕人受到畸形經濟發展模式的洗腦，未能建立正確價值觀。

王丹指出，從整個人類文明來講，人的尊嚴、自由比有錢更重要，但現在大陸年輕世代並不這麼認為，「他們會把生活得很舒適、有沒有錢，當作價值判斷階級的最高一階」。

他說，年輕人未必要與他們有一樣的政治見解、對未來的想像，但應該有熱情。「一個年輕人才20多歲，就連熱情都沒有了，就世故、圓滑，尤其沒有政治熱情，太早就已經精神死亡了。一個人如果只有生活，沒有精神上的追求，那就是行屍走肉。」

八九民運時，王丹是北京大學歷史系學生，早在1988年就在校內組織民主沙龍。（支聯會提供）

若出現「親中政權」太陽花會再現

王丹認為，上述現象同樣也出現在台灣社會，「台灣是個被中國因素『重傷』的社會，大部分人的觀念是現實的，就是『發大財』，這一點如果不改掉，台灣民主是不會鞏固的。」

他說，認識六四是讓台灣人正確、全面了解大陸的重要切入點。「如果你不知道六四，你就會以為中國只有經濟發展，其實，中國還有過人民追求自由的大規模反抗運動，以及對反抗運動的鎮壓，而且才發生在30年前，這也是中國。中國有一張臉是經濟發展，另一張臉則是政治對抗」。

他亦相信，只要台灣再次出現「親中政權」，太陽花學運百分之百會再出現，而且不只一次。他認為在民進黨執政下，整個社會對中國因素的反彈力量「受到一定的情感束縛與包袱」，若親中政權上台，這些反彈力量就會「撒開手腳」。「所以我並不擔心親中政權上台，他們上台就是把自己放在火上烤，難受死了」、「親中政權上台也沒那麼可怕，整個社會的力量會極大地爆發出來。」

（中央社）