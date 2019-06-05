【六四三十】王丹投書紐時：若機會降臨　中國年輕人將再起身反抗

六四30周年，當年的學運領袖之一王丹投書《紐約時報》，回憶這場令他和中國皆付出「沉重代價」的事件。他認為，一旦機會降臨，現今中國年輕人也會再起身反抗。

6月3日，柴玲（左起）、王丹、封從德和李錄稱將會留守在天安門廣場。（Bobby Yip／路透社）

王丹在《紐時》文章中表示，他1989年7月2日被捕入獄，首度遭囚禁3年7個月期間，內心經常感到哀傷和罪惡，自覺須為許多在鎮壓中喪命的學生和北京居民負起部份責任。

他說，30年前這場運動之所以失敗，是因為他們缺乏支持和推動民主改變的經驗。許多人將希望寄託在中共內部自由派，期待他們從體制內發動改革。但學生們低估了中共老一輩的勢力，六四事件粉碎了他們的幻想，讓他們「認清中共一黨專政的殘暴」。

不過王丹也說，儘管天安門學運失敗，他相信他們產生一些影響。當時美國有線電視新聞網（CNN）即時報道天安門廣場上發生的情況，中國政府了解到，他們不再能在全球眾目睽睽下「屠殺人民」。

1998年，王丹獲准保外就醫，他形容是人質外交的籌碼，自此被禁足中國大陸，他的媽媽（右一）只能飛往美國探望兒子。（法新社）

指貿易戰或助中國政治改革

王丹又說，當今中國年輕人比1980年代的學生更務實。「中國政府雖對他們洗腦，但現在年輕人知道如何運用科技從國外獲得資訊。因此和學運世代相較，他們對西方更了解，亦不會對中共懷抱錯誤希望。」他相信，當今中國年輕世代已更加世故且現實，一旦出現機會，「他們將起身反抗，一如我們30年前所為」。

王丹還認為，中美貿易戰讓他見到促使中國政治改革的絕佳機會。例如在1990年代，當華府以人權為條件，考慮是否給予中國貿易最惠國待遇時，北京便屈服於壓力而放寬政治控制，並釋放包括他在內的數名異議人士；而一旦貿易和人權議題脫鉤，中國專制便顯著惡化。

在1998年二度獲釋後，王丹便前往美國，此後遭中國政府禁止入境。天安門學運不僅令他大半青春在監獄度過，如今亦無法回到故鄉陪伴衰老的雙親。儘管付出慘痛代價，但王丹說，他不後悔自己曾做過的決定。

（紐約時報）